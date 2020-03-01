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Öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav Yönetmeliğinde değişiklik

Öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 01 Mart 2020 Tarihli ve 31055 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlandı.

01 Mart 2020 Pazar 00:09
Öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav Yönetmeliğinde değişiklik

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik aşağıdaki gibi 01 Mart 2020 Tarihli ve 31055 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır..

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA

YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV

İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Tezsiz yüksek lisans mezunlarının atanmalarına ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Mülga geçici 2 nci madde kapsamında başvurmuş olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili kadrolara atama işlemleri devam eden veya tamamlanmış olan tezsiz yüksek lisans mezunlarının atamaları üç yıllık süre için yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/11/2018

30590

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/10/2019

30907

Son Güncelleme: 01.03.2020 00:17
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