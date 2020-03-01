Öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav Yönetmeliğinde değişiklik

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik aşağıdaki gibi 01 Mart 2020 Tarihli ve 31055 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır..
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YÖNETMELİK
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA
YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV
İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 9/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Tezsiz yüksek lisans mezunlarının atanmalarına ilişkin geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Mülga geçici 2 nci madde kapsamında başvurmuş olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili kadrolara atama işlemleri devam eden veya tamamlanmış olan tezsiz yüksek lisans mezunlarının atamaları üç yıllık süre için yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
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Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
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Tarihi
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Sayısı
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9/11/2018
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30590
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Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
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Tarihi
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Sayısı
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3/10/2019
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30907
Son Güncelleme: 01.03.2020 00:17