Öğretmen adaylarının gözü kulağı MEB’de! Yarın 20 bin öğretmen ataması yapılacak

Milii eğitim bakanlığı 2020 ocak ayında başlayan 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takviminde sona gelindi. Adaylardan tercihleri 9-13mart tarihleri arasında 40 eğitim kurumu olacak şekilde elektronik ortamda alınmıştı.

Alınan bu tercihlere ve puan üstünlüğüne göre milli eğitim bakanlığı 18 mart Çarşamba günü 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını açıklayacak.

TÖREN YAPILMAYACAK



Koronavirüs tedbirleri kapsamında atama töreni yapılmayacak. Sonuçlar internet üzerinden adaylara duyurulacak.



SONUÇLAR NEREDE AÇIKLANACAK



Adaylar sonuçları e-devlet üzerinden kendi kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

E-devlet giriş için tıklayınız..

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

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