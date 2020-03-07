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Öğretmen alımlarında yeni sistem nasıl olacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk yeni öğretmen alımı sistemi hakkında bilgi verdi!

Öğretmen alımlarında yeni sistem nasıl olacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk yeni öğretmen alımı sistemi hakkında bilgi verdi. Bakan Selçuk’un açıklamaları ve yeni sistem hakkında bilgiler haberimizde.

07 Mart 2020 Cumartesi 17:30
Öğretmen alımlarında yeni sistem nasıl olacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk yeni öğretmen alımı sistemi hakkında bilgi verdi!

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen alımı yapacağını duyurmuştu. Bakanlık öğretmen alımlarında 4 beceri üzerinde duracak. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de bir ilk

Bakan Selçuk öğretmen alımlarında yeni bir sistemi uygulayacaklarını açıkladı. Yeni sistemde öğretmen adaylarının 4 temel becerisi üzerinde durulacak. Buna göre öğretmen adayları okuma, yazma, dinleme ve konuşma gibi 4 temel özelliği dikkate alınarak atamaları yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Daha önce öğrencilere dil yeterlilik sınavı yapılıyordu. Şimdi ise bu durum yetişkinlere uygun hale getirildi ve üniversitelerde uygulanıyor. Bu sistemin öğretmenler içinde uygun hale getireceğiz.” dedi.

Bakan Selçuk yeni sistemin tüm öğretmenlere uygulanacağını ve yabancı dil eğitimi veren öğretmenlerinde o dilde aynı ölçülere göre değerlendirileceğini dile getirdi.

Yeni sistem nasıl işleyecek

Öğretmen alımlarında şuanda KPSS puanı ve mülakatlar dikkate alınıyor. Öğretmen adayları başvurularını tamamladıktan sonra KPSS puanlarına göre sıralanıyor. Yapılan mülakatlarda da genel olarak KPSS puanı doğrultusunda bir puan veriliyor. Tüm bu yazılı ve sözlü sınavların ardından başarılı olan kişiler görev yerlerine atanıyor.

Bu sisteme göre öğretmen adaylarının dil bilgisi kısmen KPSS ile ölçülebiliyor. Yapılan mülakatta da konuşma becerisi olarak bir kıstas söz konusu. Ancak Bakanlık bunların yeterli olmadığını ve 4 beceriyi ölçen yeni bir sistemin olması için çalışmalara başladı. Şuan için Bakanlık yeni sistem üzerinde yoğun bir şekilde çalışsa da henüz olgunlaşmış bir durum söz konusu değil. İlerleyen dönemlerde yeni sistem hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Son Güncelleme: 07.03.2020 17:30
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