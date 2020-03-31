Öğretmen atama takvimi belli oldu mu, atamalar ne zaman olacak? MEB Bakanı Selçuk'dan atama takvimi açıklaması

Tüm dünyayı saran korona virüs salgınının Türkiye’de de daha fazla yayılmaması için tedbirler alınmaya devam ediyor. Alınan tedbirlerden sonra ücretli öğretmenlerin maaşlarının yatıp yatmayacağı konusu ve atamaların ne zaman olacağı merak konusu oldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Öğretmen Atamaları İle İlgili Açıklama Yaptı
Korona virüs salgını sonrası alınan tedbirler ve kararlar merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamaları ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Virüs nedeniyle okullar kapatıldı ve uzaktan eğitime geçildi.
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