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Öğretmen atamalarında beceriye dayalı alım süreci geliyor!Bakan Ziya Selçuk açıkladı

Öğretmen alımlarında uzun süredir eleştiri konusu olan öğretmen atama sistemi değiştiriliyor. Konuyla ilgili milli eğitim bakanı açıklamalarda bulundu.Detaylar haberimizde...

05 Mart 2020 Perşembe 16:55
Öğretmen atamalarında beceriye dayalı alım süreci geliyor!Bakan Ziya Selçuk açıkladı

Bakan Selçuk, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğinde düzenlenen ''Hatırla ve Hayal Et'' adlı liseler arası deneme, hikaye ve şiir yarışmasının ödül töreninde konuştu.

Türkiye'de ilk kez dört beceride dil yeterlilikleri ölçtüklerini aktaran Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çocukların dört dil becerisini ölçen bir testimiz mevcut. Yetişkinler için de dört beceriye dayalı bir test hazırlığımız çeşitli üniversitelerle devam ediyor. Öğretmen alımlarında, dört beceriye dayalı bir alım sürecinin hayata geçirilmesi söz konusu. Bu konuda çalışmalar yürütülüyor. Aynı durum, yabancı dil öğretmenlerimiz için de söz konusu olacak. Bu anlamda müfredatta ortaya çıkan değişiklikler de dört becerinin dikkate alındığı bir tasarımla hayata geçirilecek."

Son Güncelleme: 05.03.2020 17:54
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