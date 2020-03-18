Öğretmen atamalarında geri sayım! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), tarafından 20 bin sözleşmeli alımı ile ilgili yapılan sözlü sınav sonuçları, geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Öğretmen adayları şimdi de yaptıkları tercihlerin ardından atanıp atanmadıklarına dair gelecek olan sonuçları bekliyorlar. MEB, konuyla ilgili bir atama takvimini yayımlayarak bilgi vermişti. Bugün sonuçların öğrenileceğini bilen öğretmen adayları 'Öğretmen atamaları sonuçları açıklandı mı? sorusunu araştırmaya başladılar.

MEB; 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sonuçlarını gün içinde açıklayacağını bildirdi. Sözleşmeli öğretmen adayları daha önceden atama sonuçlarını "atama.meb.gov.tr" adresinden T.C Kimlik numarası öğrenilebiliyordu. Bu yıl sonuçların nereden açıklanacağı henüz netleşmedi.

Bu yıl öğretmen atama sonuçları, başvuruların yapıldığı "e-devlet" üzerinden de adayların erişimine açılabileceği konuşuluyor.

Ataması yapılan öğretmenlerin görev süreleri ne zaman başlayacak?

Ataması yapılan sözleşmeli öğretmenler okulların açıldığı 30 Mart tarihinden itibaren, Nisan ayının ortalarına doğru kararnameleri gönderilecek ve öğretmenler belirtilen tarih itibari ile görevlerine başlayacaklar.

Ataması yapılan öğretmenler hangi belgeleri hazırlacaklar?

Sözleşmeli öğretmen olarak atanan öğretmen adaylarında bazı belgeler şöyle sıralanıyor:

- Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

- Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

- Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

- Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

- Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge..

