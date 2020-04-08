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Öğretmen ve öğrencilerin yaz tatilinde düzenleme yapılmasına dair teklif TBMM'de

TBMM'de AK partili milletvekilleri tarafından öğrenci ve öğretmenlerin yaz tatili ile ilgili önemli düzenleme yapılması teklifi verildi

08 Nisan 2020 Çarşamba 12:55
Öğretmen ve öğrencilerin yaz tatilinde düzenleme yapılmasına dair teklif TBMM'de

Milli Eğitim Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Nisan 2020 tarihine kadar okullarda uzaktan eğitim yapılacağı kararından sonra yapılmayan günlerdeki derslerin telafi eğitimlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı merak edilen sorulardandı.Bu konuyla ilgili olarak hükümet kanadı telafi eğitimleri için yasal düzenlemede düğmeye bastı.

Telafi eğitim kapsamında TBMM'de bu gün Ak parti milletvekilleri tarafından öğrenci ve öğretmenleri yakından ilgilendiren kanun teklifi verildi.

Kanun teklifiyle;
1- Rehberlik öğretmenlerine tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi görevleri verilmekte bu görevlerin izin ve tatil dönmelerinde yaptırılabileceği öngörülmektedir. Bu halde rehberlik öğretmenlerinin yaz tatili bir aydan az olmayacaktır.

2- Koronavirüs nedeniyle, öğretmenlerin yazın telafi dersleri verebilmesi için yasal düzenleme yapılmaktadır. Bu halde öğretmen izinleri yaz tatilinde bir aydan az olamayacaktır.

3- Okul yöneticileri, yüzyüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarındaki öğretmenler ile bakanlık merkez veya taşra teşkilatında görevlendirilen öğretmenlerin yaz tatilinde iki ay şeklinde değil, hizmet süresine göre 10 yıldan az hizmeti varsa yılda 20 gün, 10 yıldan fazla hizmeti varsa yılda 30 gün yıllık izin kullanabilecektir. Okul müdürleri ve müdür yardımcıları tatil aylarında da sıra ile yıllık izinlerini kullanabilecektir.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yılda iki kez yapılabilen doçentlik sınavı sayısının artırılabilmesi, vakıf üniversitelerindeki öğretim elemanlarının mali haklarının devlet üniversitelerinde çalışan emsalleriyle eşitlenmesi, üniversitelerin ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine finansman desteği verilebilmesi, Ankara Bilim Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi isminde iki yeni vakıf üniversitesinin kurulmasına ilişkin kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi

Son Güncelleme: 08.04.2020 13:09
Anahtar Kelimeler:
Yaz TatiliYaz Tatili Kısalıyor MuTelafi Eğitimleri
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