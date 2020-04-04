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Öğretmenden mutfak dolabı üzerinde ders

Uzaktan Eğitim sürecini devam ettiği bu günlerde fedakar öğretmenlerden güzel görüntüler gelmeye devam ediyor. Kayseri'de bir öğretmen, telekonferans yöntemiyle bağlandığı öğrencilerine mutfak dolabının üzerinde ders anlattı.Görüntüleri il milli Eğitim Müdürü sosyal medya üzeriden paylaştı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 15:13
Öğretmenden mutfak dolabı üzerinde ders

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitime geçilmesi kararından sonra ülkemizin dört bir yanında faklı yöntemler ile ders anlatan öğretmenlerin görüntüleri gelmektedir.Son olarak Kayseri'de bir öğretmen, telekonferans yöntemiyle bağlandığı öğrencilerine mutfak dolabının üzerinde ders anlattı.

Kayseri'de Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Mustafa Gürel, Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların kapatılmasının ardından öğrencilerine ders anlatmak için ilginç bir yöntem buldu. Telekonferans yöntemiyle bilgisayardan öğrencilerine bağlanan Gürel, mutfak dolabının üzerinde öğrencilerine ders verdi. Matematik Öğretmeni Gürel'in bu görüntüleri büyük beğeni topladı.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de, "Alkışlar senin için öğretmenim" dedi.

Son Güncelleme: 04.04.2020 15:26
Anahtar Kelimeler:
KayseriUzaktan Eğitim
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