Öğretmenler 1 Haziran'da okula çağrılacaklar mı?

Yaşanan bu pandemi süreci sebebiyle vakaların önüne geçilebilmesi için ilk alınan karardan birisi okulların kapatılması ve eğitimin uzaktan olarak yapılması kararıydı.

Korona virüs salgın hastalığını seyri sebebiyle ise uzaktan eğitimin ilk olarak 31 mayıs tarihine kadar eba üzeriden yapılacağı açıklanmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında alınan radikal bir karar ile 2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı sona erdirildi ve uzaktan eğitimin 19 Haziran tarihine kadar yapılacağı sonrasında ise okulların tekrardan eylül ayında açılacağı duyuruldu.

1 HAZİRAN SONRASI ÖĞRETMENLER İÇİN OKULA DÖNÜŞ MÜMKÜN OLUR MU?

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin bu süreçteki durumlarıyla ilgili olarak her hangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Yaşanan bu pandemi sürecinde eğitim camiası içinde sayıları 1 milyona yaklaşan öğretmenler konu ile ilgili olarak milli eğitim bakanlığından resmi bir açıklama beklemektedir. Özellikle sosyal mesafenin ve kalabalık topluluklar oluşturmamının önemli olduğu bu süre için milli eğitim bakanlığının 1 milyon kişiyi 1 haziran sonra yada seminer çalışmaları için 19 haziran tarihinden sona tekrardan okullara çağırması pek ihtimal dahilinde değildir. Ancak Öğretmenler bu konu ile ilgili olarak resmi bir açıklama yada resmi bir yazı beklemetedirler.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 15:17