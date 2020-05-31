Öğretmenler 22 Haziran tarihinde seminerlerini uzaktan alabilecekler mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların Eylül ayına kadar kapalı olacağı,uzaktan eğitimin ise 19 Haziran tarihine kadar EBA üzerinden yapılacağı tüm eğitim camiasına duyurulmuştu. Ancak normal takvime göre öğretmenlerin 22 Haziran tarihinde başlaması gereken seminer çalışmaları için nasıl bir yol izlenecek?

Öğretmenler 22 Haziran tarihinde seminerlerini uzaktan alabilecekler mi?
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Dünya çapında yaşanan korona virüs salgın hastalığı sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı aldığı kritik bir karar ile okulların kapılarını öğrenci ve öğretmenlere kapatmış , eğitim camiasına ise eğitim için EBA platformunu işaret etmişti.

Korona virüs hastalığının ülkemizdeki seyri nedeniyle geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısında alınan karar ile ise 2019-2020 eğitim öğretim yılı tamamen sonlandırıl ve öğrencilerin tekrardan okullara dönüş için eylül ayı işaret edildi.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 81 il müdürlüğüne resmi yazı gönderdi ve öğrencilerin bir üst sınıfa nasıl geçecekleri ile ilgili detaylı olarak açıklamalar yapıldı. Ancak Öğretmenler için bir açıklama yapılmadı.

SEMİNERLER UZAKTAN YAPILABİLİR Mİ?

Normal zamanlarda her yıl sonunda okullarda öğretmenler tarafından yapılan mesleki çalışma seminerler bu sene de okullarda mı yapılacak ? korona virüs hastalığı sebebiyle seminer çalışmaları uzaktan yapılabilecek mi? gibi bir çok soru öğretmenler tarafından merak edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak şu ana kadar milli eğitim bakanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı ancak öğretmenler bu konu ile ilgili olarak resmi bir açıklama yada yazı beklemektedirler.

Önümüzdeki hafta bu konu ile ilgili olarak milli eğitim bakanlığı tarafından bir yazının gönderilmesi beklenmektedir.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 00:15

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