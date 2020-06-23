Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görev tercih ekranı açıldı

Yaşanan korona virüs salgın hastalığı sebebiyle bir çok sınav gibi açık öğretim kurumlarında okuyan öğrencilere yapılan 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2.sınavlarıda ertelenmişti.

Başlayan normalleşme süreci ile birlikte açık öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerin sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25- 26 Temmuz 2020 tarihinde belirlenen sınav merkezlerinde 4 oturum halinde yapılacağı açıklandı.

Bu sınavlarda görev almak isteyen Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler için sınav görev tercih ekranıda aktif oldu. Bu sınavlarda görev almak isteyen öğretmenler 26 Haziran tarihine kadar MEBBİS sistemi üzeriden kendi kimlik no ve şifreleri ile sisteme girip sınav görevi talep etmeleri gerekmektedir.

SINAVLARDA GÖREV ALAN ÖĞRETMENLERE ÖDENEN ÜCRETLER NE KADAR ?

Görev alan öğretmenlere Salon başkanı,gözetmen ve yedek gözetmen olmaları durumunda Yüzde 15 vergi dilimine göre farklı ücret ödemesi yapılmaktadır.

Salon Başkanı : 203 TL -

Gözetmen : 196 TL

Yedek Gözetmen : 147 TL