Öğretmenler Dikkat LGS görevlendirmeleri belli oldu

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan karar gereği 20 Haziran 2020 tarihine ertelenen ve binlerce öğrencinin terl dökeceği LGS 'de gözetmen,salon başkanı ve yedek gözetmen görevlendirmeleri belli oldu.
Sınavda görevlendirmesi yapılan öğretmenler sistem üzerinden 30 mayıs tarihine kadar görev onaylamasını yapmaları gerekmektedir.
Gözetmen için 196 TL
Salon başkanı için 203 TL
Yedek Gözetmen için 147 TL
ödeme milli eğitim bakanlığı tarafından ek ders ödemelerinin yapıldığı tarihlerde yapılmaktadır.