Öğretmenler Dikkat LGS görevlendirmeleri belli oldu

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan karar gereği 20 Haziran 2020 tarihine ertelenen ve binlerce öğrencinin terl dökeceği LGS 'de gözetmen,salon başkanı ve yedek gözetmen görevlendirmeleri belli oldu.

Sınavda görevlendirmesi yapılan öğretmenler sistem üzerinden 30 mayıs tarihine kadar görev onaylamasını yapmaları gerekmektedir.

GÖREV ONAYI İÇİN TIKLAYIN

Gözetmen için 196 TL

Salon başkanı için 203 TL

Yedek Gözetmen için 147 TL

ödeme milli eğitim bakanlığı tarafından ek ders ödemelerinin yapıldığı tarihlerde yapılmaktadır.