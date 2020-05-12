Öğretmenler dikkat! Yeni sınav görev talep ekranı açıldı

ÖSYM 29 mart 2020 tarihinde yapılması ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 haziran 2020 tarihine ertelenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için görev talep ekranını açtı.

Öğretmenler dikkat! Yeni sınav görev talep ekranı açıldı
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında 6 Haziran 2020 tarihinde yapılması planlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için ÖSYM görev talep ekranını açtık. Mili Eğitim Bakanlığında görevli sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler ÖSYM temsilciliklerinden alacakları şifre ile birlikte ÖSYM sisteminden görev tercihinde bulunabileceklerdir.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci belirleme sınavında görev almak isteyen öğretmenler 20 Mayıs tarihine kadar görev talebi yapabilirler.

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Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2020, 15:45

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