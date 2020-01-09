Öğretmenler için 3 oturum sınav görevi başvurusu erişime açıldı!

Ek gelir sağlamak isteyen öğretmenlerin çokça tercih ettiği işlerden birisi olarak karşımıza sınav görevi çıkıyor. Birçok öğretmen KPSS, ÖSYM, motorlu taşıtlar, açık öğretim liselerinin ve açık öğretim fakültelerinin sınav görevlerine başvuru yaparak sınavlarda gözetmenlik görevi yapıyorlar.

Sınav görevi alarak gözetmenlik yapmak isteyen öğretmenler için açıklama geldi. Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi yani ATAÜNİ AÖF 2019-2020 eğitim yılı Güz Dönemi bütünleme sınavları için sınav görevi açıldı. 1 ve 2 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek sınavlar için isteyen öğretmenler başvuru yapabilmektedir.

Sınav görevi almak için başvuru yapmak isteyen öğretmenler https://gis.atauni.edu.tr/ adresinden Atatürk Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemine giriş yaptıktan sonra sınav işlemleri menüsünden görev seçimi yapılabilmektedir.