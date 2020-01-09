Öğretmenler için 3 oturum sınav görevi başvurusu erişime açıldı!

Ek gelir sağlamak isteyen öğretmenlerin çokça tercih ettiği işlerden birisi olarak karşımıza sınav görevi çıkıyor. Birçok öğretmen KPSS, ÖSYM, motorlu taşıtlar, açık öğretim liselerinin ve açık öğretim fakültelerinin sınav görevlerine başvuru yaparak sınavlarda gözetmenlik görevi yapıyorlar.
Sınav görevi almak için başvuru yapmak isteyen öğretmenler https://gis.atauni.edu.tr/ adresinden Atatürk Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemine giriş yaptıktan sonra sınav işlemleri menüsünden görev seçimi yapılabilmektedir.
Son Güncelleme: 09.01.2020 23:59