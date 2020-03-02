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Öğretmenlere Yeni Sınav Görev Tercih Ekranı Açıldı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı için görev tercih ekranı açıldı.. Peki hangi adresten görev istenecek ? sınav ne zaman yapılacak Detaylar haberimizde

02 Mart 2020 Pazartesi 18:11
Öğretmenlere Yeni Sınav Görev Tercih Ekranı Açıldı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen EKYS sınavında görev alabilmek için tercih ekranı açıldı. Milli eğitimde veya özel kurumlarda görevli öğretmenler bu tercih ekranından 02 - 05 Mart tarihleri arasında görev tercihinde bulunabilecekler

Tercih ekranına ulaşailmek için https://gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris adresine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmaları yeterlidir.

EKYS sınavı ise 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

EKYS’DE SINAVDA NELER SORULACAK?

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan, bir test uygulanacak. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları ise şöyle,

a) Genel yetenek ve genel kültür yüzde 35,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi yüzde 10

c) Değerler eğitimi yüzde 5

ç) Eğitim ve öğretimde etik yüzde 5

d) Eğitim bilimleri yüzde 35

e) Mevzuat yüzde 10

Son Güncelleme: 02.03.2020 18:22
Anahtar Kelimeler:
ösymSınav GöreviEksy
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