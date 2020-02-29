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Öğretmenlerin 2020 Mart ayı sınav görevleri

Öğretmenlerin 2020 Mart ayı sınav görevleri belirlendi. ÖSYM ve MEB 2020 Mart ayında yapılacak sınavların tarihlerini açıkladı. 2020 Mart ayı sınav takvimi haberimizde.

29 Şubat 2020 Cumartesi 19:18
Öğretmenlerin 2020 Mart ayı sınav görevleri

ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mart ayında yapılacak sınavlarda 6 oturum yapılacak. Açıklanan oturumların ardından öğretmenlerin gözü sınav görevlendirmelerine çevrildi. ÖSYM ve MEB Mart ayında MEB- EKYS, MSÜ ve MEB sınavlarında toplam 6 oturum yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM’nin Mart ayı sınavları hakkında detaylı bilgiler şu şekildedir:

  • Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB- EKYS) 15.03.2020 tarihinde saat: 10.15’te gerçekleştirilecek.
  • Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 29.03.2020 tarihinde saat: 10:15’ gerçekleştirilecek.

Yukarıda belirtilen sınavların yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim yılı açık öğretim lisesi 2. dönem sonu sınav tarihleri de açıklandı. Açık öğretim 2. Dönem sonu sınav tarihleri şu şekildedir:

  • 21 Mart 2020 Cumartesi – 2 OTURUM
  • 22 Mart 2020 Pazar – 2 OTURUM

Belirtilen sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenlerin sistem üzerinden görev isteklerini belirtmeleri gerekmektedir.

Son Güncelleme: 29.02.2020 19:26
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