Öğretmenlerin 2020 Mart ayı sınav görevleri

ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mart ayında yapılacak sınavlarda 6 oturum yapılacak. Açıklanan oturumların ardından öğretmenlerin gözü sınav görevlendirmelerine çevrildi. ÖSYM ve MEB Mart ayında MEB- EKYS, MSÜ ve MEB sınavlarında toplam 6 oturum yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB- EKYS) 15.03.2020 tarihinde saat: 10.15’te gerçekleştirilecek.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 29.03.2020 tarihinde saat: 10:15’ gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM’nin Mart ayı sınavları hakkında detaylı bilgiler şu şekildedir:

Yukarıda belirtilen sınavların yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim yılı açık öğretim lisesi 2. dönem sonu sınav tarihleri de açıklandı. Açık öğretim 2. Dönem sonu sınav tarihleri şu şekildedir:

21 Mart 2020 Cumartesi – 2 OTURUM

22 Mart 2020 Pazar – 2 OTURUM

Belirtilen sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenlerin sistem üzerinden görev isteklerini belirtmeleri gerekmektedir.