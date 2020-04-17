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Öğretmenlerin il dışı yer değişikliği atamaları yapılacak mı?

Öğretmenlerin merak ile beklediği 2020 yılı il dışı yer değişikliği atamaları bu sene yapılacak mı? MEB Personel Genel Müdürü Hazma AYDOĞDU bu konuya sosyal medya üzeriden açıklık getirdi.

17 Nisan 2020 Cuma 15:09
Öğretmenlerin il dışı yer değişikliği atamaları yapılacak mı?

Korona virüs ile mücadele kapsamında okulların uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte öğretmenler için her yıl haziran ayında yapılan il dışı yer değişlikliği atamaları bu yıl yapılacak mı sorusu merak konusu oldu.

İL DIŞI YER DEĞİŞİKLİĞİ ATAMALARI YAPILACAK MI?

MEB personel Genel Müdürü Hamza AYDOĞDU sosyal medya üzeriden bir öğretmenin sorduğu "il dışı yer değişikliği bu sene olacak mı" sorusuna evet olacak cevabı verdi.

İL DIŞI YER DEĞİŞİKLİĞİ ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli eğitim bakanlığı öğretmenlerin il dışı yer değişikliği atamalarını her yıl olduğu gibi bu yılda başvurular mayıs ayının son haftası alınıp, haziran ayı içerisinde sonuçlandıracak. Detaylı il dışı yer değişikliği takvimi Milli eğitim bakanlığı tarafından daha sonra yayınlanacaktır.

Son Güncelleme: 17.04.2020 15:31
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