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Okul nezuniyet tarihi nereden ve nasıl öğrenilir?

Koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil olduğu bu dönem içinde mezuniyet tarihlerinin nasıl öğrenildiği merak edilmektedir. Peki okul mezuniyet tarihi nereden ve nasıl öğrenilir? İşte mezuniyet tarihi öğrenilmesi için yapılması gerekenler…

03 Mayıs 2020 Pazar 19:56
Okul nezuniyet tarihi nereden ve nasıl öğrenilir?

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite gibi pek çok farklı öğretim düzeyinin yer aldığı eğitim sistemi içinde milyonlarca öğrenci bulunmaktadır. Bu kurumlarda yer alan milyonlarca öğrenci eğitimlerini başarılı bir şekilde bitirmeleri sonucunda mezun olmaktadırlar. Mezuniyet belgesi öğrencilerin iş hayatlarında da oldukça önemlidir. Bu bağlamda milyonlarca öğrenci mezuniyet tarihlerini merak etmektedirler.

Mezuniyet Tarihi Nedir?

Mezuniyet tarihi kişinin hangi tarihte eğitim alarak bu eğitimi tamamlandığını gösteren bir bilgidir. Bu bilgi sayesinde kişilerin eğitim hayatlarına ne zaman başladıkları ve ne zaman eğitimlerini başarıyla tamamladıkları işverenler tarafından görülebilmektedir. Diplomaların üzerinde ayrıca öğrencinin eğitim hayatında ne kadar başarılı olduğu da yazmaktadır.

Mezuniyet Tarihi Nerede Yazar?

Mezuniyet tarihleri e-devlet, e-okul ve obs gibi sistemler üzerinde görülebilmektedir. Diğer yandan pek çok kişi mezuniyet tarihini öğrenebilmek için diplomasına da bakmaktadır. Diplomalar üzerinde bu bilginin yer almadığı bilinmemektedir. Mezuniyet tarihinin görülebilmesi için e-devlet ya da e-okul sistemine girilmesi gerekmektedir.

Mezuniyet Tarihi Nasıl Öğrenilir?

Mezuniyet tarihinin öğrenilebilmesi için TC kimlik numarası ve e-devlet şifresinin alınmasıyla e-devlet sistemine giriş yapılması gerekmektedir. Diğer yandan mezun olunan üniversitenin öğrenci bilgilendirme sistemleri de mezuniyet tarihinin görülebilmesi için kullanılabilmektedir.

Mezuniyet Tarihi Diploma Tarihi ile Aynı mı?

Mezun olunan tarih ile diplomanın verildiği tarih aynı olmamaktadır. Bu iki bilginin birbiri ile karıştırılmaması gerekmektedir. Genellikle diplomalar mezun olunması sonrasında verilmektedir.

İlkokul, Lise, Ortaokul ve Üniversite Mezuniyet Tarihi Öğrenme

 İlkokul, lise, ortaokul mezuniyet tarihini öğrenmek isteyenlerin e-okul sistemini kullanmaları lazımdır. e-okul şifresi ve bilgiler ile giriş yapılması ardından mezuniyet tarihleri görülebilmektedir. Üniversitelerde ise mezuniyet tarihinin öğrenilmesi okulların obs sistemleri üzerinden mümkün olmaktadır.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 19:56
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