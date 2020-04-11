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Okul tatili uzadı mı? Dönem kapandı mı? Okullar eylül'e kadar kapalı mı?

Milli Eğitim bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında gelecek neslin sağlığı için okulları tatil etmiş ve eğitimin uzaktan Eba üzerinden 30 nisan 2020 tarihine kadar devam edeceğini açıklamıştı.Nisan ayının ortalarına doğru girdiğimiz bu günlerde acaba okul tatili uzadı mı? dönem kapandı mı? okullar eylül ayına kadar kapalı mı? Bilim kurulu tavsiyesi nedir? Bu sorular araştırılmaya başlandı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 00:45
Okul tatili uzadı mı? Dönem kapandı mı? Okullar eylül'e kadar kapalı mı?

Ülkemizde ilk defa korona virüs vakasının 11 mart tarihinde görülmesinden sonra bilim kurulu tavsiye kararı doğrultusunda Mill Eğitim Bakanlığı okulları 30 Nisan 2020 tarihine kadar tatil ettiğini ve bu süre içinde öğretmen ve öğrencilerin derslerini eba platformu veya eba tv kanalları üzerinden yapacağını açıklamıştı. Ve şu anda öğrenci ve öğretmenler uzaktan eğitimlerine eba platformu üzeriden canlı dersler uygulamaları ile devam etmektedirler.

Nisan ayının ortalarına doğru yaklaştımız bu günler milyonlarca öğrenci , veli ve binlerce öğretmen tarafından merak edilen konu acaba okul tatili uzar mı? okullar 30 Nisan'da açılır mı? Okul tatili uzadı mı? Eylül ayına kadar okul kapalı mı? soruları merak edilmeye başlandı.

BİLİM KURULUNUN TAVSİYESİ NEDİR?

Okulların 30 nisan tarihinden sonra eğitime devam edip etmeyeceği bilim kurulunun tavsiye kararları sonrasında Milli eğitim bakanalığı tarafından resmi olacak açıklanacaktır. Ancak şu günlerde bilim kurulunda bulunan bazı üyelerin okulların tatilinin uzaması yönünde tavsiye kararında bulunacağı haberleri gelmektedir. Özellike bilim kurulunun yaptığı çalışmaları ve kurulun görüşlerini kamuoyuna açıklayan Bilim kurulu Üyesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, okul tatilinin eylül ayına kadar uzaması hususunda görüş bildirdiğini açıkladı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPTI MI?

Bu husustan yola çıkarak 30 nisan 2020 tarihinde korona virüs salgının etkileri tamamen ortadan kalkmaz ise , Milli Eğitim Bakanlığı bilim kurulunun tavsiyesi doğrultusunda okulların tatilini eylül ayına kadar uzatacaktır. Konuyla ilgili resmi bir açıklama 30 Nisan tarihi yaklaştığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacaktır.

Haberport

Son Güncelleme: 11.04.2020 00:51
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