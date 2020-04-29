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Okul tatili uzatıldı işte okulların açılacağı tarih

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yapmış olduğu açıklamda korona virüs nedeniyle okullara verilen ara tatilin uzatıldığını açıkladı.. İşte okulların açılacağı yeni tarih

29 Nisan 2020 Çarşamba 10:53
Okul tatili uzatıldı işte okulların açılacağı tarih

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında okulların 30 Nisan ‘a kadar tatil edilmesi ve bu süreçte milyonlar öğrenci ve öğretmenin eğitim hayatına uzaktan eğitim şeklinde EBA platformu ve TRT EBA TV kanalları üzeriden devam etmesine karar verilmişti.

Okulların bu tarihte açılıp açılmayacağı milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merakla bekleniyordu. Ve bu gün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve bilim kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda okullara verilen ara 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Bu süre zarfından milyonlarca öğrenci yine eğitim hayatına uzaktan eğitim şeklinde devam edecek.

Bakan Ziya Selçuk'un diğer sorulara vermiş olduğu cevaplar ise ;

Telafi eğitime ilişkin takvim netleşti mi?

"Takvim değişken. Durum değiştikçe takvimi de değiştiriyoruz. Telafi eğitiminin her yaş grubu için her bölge için ayrı ayrı özellikleri dikkate alınarak oluşturulduğu bir dönemi yaşıyoruz."

Sınıf geçme ile ilgili nasıl bir planlama yapıyorsunuz?

"Telafi eğitimlerinden sınav olmayacak. Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun bir üst sınıfa geçecekler. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesin. Diyelim ki zayıf not varsa sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler."

Son Güncelleme: 29.04.2020 11:32
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