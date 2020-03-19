İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
86309
ALTIN
311.264
DOLAR
6.5053
STERLİN
7.5299
EURO
7.0770

Okul tatili uzayacak mı ? Milli eğitim bakanın'dan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Bakan Selçuk, 'Tatil uzayacak mı?' sorusuna verdiği cevap...

19 Mart 2020 Perşembe 11:54
Okul tatili uzayacak mı ? Milli eğitim bakanın'dan önemli açıklamalar

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

TATİL UZAYACAK MI?

"Uzaktan eğitimin uzayıp uzamaması konusu Bilim Kurulu'nun dünya ve Türkiye'deki gelişmeleri izleyip alacağı tavsiye kararlarına bağlı olacak. Biz bu kararları alırken tek başımıza almıyoruz. Tüm bakanlıklar eşgüdümlü alıyoruz. 

Diyelim ki süreç uzadı. Bununla ilgili hazırlığımız var. Daha da uzadı diyelim, dönem kapandı diyelim mesela... Bunu olasılık olarak söylüyorum. Bizim görevimiz bunun hazırlıklarını yapmak. Bizim yaptığımız şey bu. Burada şu sorulabilir. Acaba şöyle mi olabilir böyle mi olabilir. Emin olun biz de önümüzdeki tabloya anlık bakıyoruz. Şu olursa bu olursa diyerek farklı senaryolar geliştiriyoruz. Hepsiyle ilgili senaryolarımız var. Kaç stüdyomuz var, kaç öğretmen bu süreci ne kadar sürdürebilir... Bunların matrisi çıktı ve bunlar üzerinde çalışıyoruz."

"BİZ SINAVI YÜZ YÜZE YAPILAN EĞİTİMLERDEN YAPACAĞIZ"

"Biz çocuklarımızın hukukunu her zaman koruruz. Önemli olan dezavantajlı duruma sokmamak. Uzaktan eğitimin yürütülmesi söz konusu ama biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız. Bu 'rahat olun' demek. Biz size destek oluyoruz. TV ile Youtube içeriği ile vs. vs... Senaryo ne olursa olsun. Bir dönem kapandı gibi bir karar almıyoruz. Yayılım stratejilerine bakıyoruz. Hangi hızda sürüyor. Tedbirlerimizle ilgileniyoruz. Okulları kapatma kararını da alırken bir ihtimal üzerinden gittik, diğer ülkeler ile karşılaştırdık. Orada alınan tedbir paketleri bunlar... Yayılım nasıl gerçekleşiyor? Bunlara baktıktan sonra hemen okulları kapatma kararı aldık. İngiltere dün kapattı. Dünyada 900 milyon öğrenci okulda değil. 1 milyara yakın bir rakam. Bu sayı artacak.

Yarın okullara döndük diyelim... Hiçbir problemimiz yok. Aksine destekleme, yetiştirme kurslarımızı gidermeye yönelik bir program hazırladık. Acaba bu eksiklikler nasıl giderir... Uzaktan eğitim öğrencileri, okuldan uzaklaşmasın, motivasyonları düşmesin, biz onları eğitimsel olarak meşgul edelim diye yapılıyor. TV ile tam bir eğitim yapmamız söz konusu değil. Fakat tedbirimizi almak zorundayız. Bu konuda da öncüyüz. Altyapıyı güçlendirerek çok daha iyi noktaya geleceğiz. Bu bizim görevimiz. Çözüm üretiyoruz. Çocuklarımızın da psikolojisini düşünerek, aileleri de rahatlatmak için bu kararları alıyoruz. Herkese temas eden bir konu. 

Yıl boyunca hatta sınıflar arası işlenen konular da bağlantılıdır. TV'de vereceğimiz eğitim, geçmiş konularla da bağlantılı, yüz yüzeyken verilen eğitimle de bağlantılı olacak.

Biz teknik bir toplantı yaptık. Toplumumuzda erişimle ilgili en hızlı araç nedir? TV. %30'dan daha fazlasının markasına baktık. %30 SD televizyon gerisi HD televizyon. Biz o zaman 6 kanal alalım, 3'ü HD, 3'ü SD olsun dedi. Neden internet değil sorusu yerine artı internet. Dünyada sadece 3 ülkede olan yapay zeka temelli akıllı sistemimiz var. Bir çocuğun çözemediği sorudan, yazılım eksiğini anlıyor ve o konuyu önüne getiriyor. Hatta diyor ki, 'Senin çalışma hızını izliyorum, bu hızla gidersen senin tercihini değiştiriyorum.' diyor. Son derece önemli ve dünyada çok az ülkede var bu. Eğitim Bilişim Ağı'nda kim neyi isterse... "

BAKAN SELÇUK İLK KEZ AÇIKLADI

"8 GB ücretsiz internet hakkı sağladık. Bu da yok dünyada. Uzaktan Eğitimimizin temeli televizyon. Biz herkes internet bulsun, bilgisayar bulsun, telefon bulsun... Bu varsayımsal bir şey... Kanal işini çözdük. 6 kanal aldık ve TRT ile birlikte çalışıyoruz. İstanbul'da 5, Ankara'da 3 stüdyomuz var. Çeşitli dersler çekiliyor, sanatsal, spor ve diğer dersler...

İlk kez burada ifade edeyim... İlkokul için hangi saatte hangi dersler ne şekilde olacak... Mesela pazartesi 09.00'da başlıyor Türkçe 1, 09.30'da Matematik başlıyor. Bu dersler 20 dakikalık süreler. Okuldaki ve evdeki oturma saatleri aynı değil. Onun için daha kısa. 3 ayrı kanaldan 6 frekanstan bu yayın yapılıyor. 

Ayrıca bir de iyileştirme programı var. Telafi imkanı var. Diyelim ki çocuk kaçırdı. Tekrarı var. Tekrarı da yazıyor. İlk okulun listesi, ortaokulun listesi, lisenin listesi hazır. Çekimler bitti, biz hazırız. Şuan pilotları yapıyoruz. 1 milyon öğrenci sisteme girdi. hepsi girdiğinde eksikliklerimiz var mı... Birtakım eksikliklerimiz var yatırımlara başladık. Çin bu konuda bizden iyi. Onlar yüz milyondan fazla kişiyi anlık olarak sağlıyor. Bizim altyapıyı güçlendirmemiz de devam ediyor. Biz Eylül'de başlattık. Eğitim sisteminin dönüşümü için yapıyoruz. Depremler oldu, oradaki çocukların da telafi eksiklikleri olmasın diye de çalışıyoruz."

3 ADET SINAV PAKETİ ELİMİZDE... TERCİHİM SINAVLARI ERTELEMEMEK

Elimizde 3 adet sınav paketi var. Ben 5 dakika sonra hayata geçirelim desem geçirilir. 

1- Yüzyüze eğitinle ilgili konuları içeren paket.

2- Okullar açıldı diyelim... Farklı bir paket ortaya çıkıyor.

3- Sınav ertelendi diyelim...'Ertelenebilir' senaryosunu söylüyoruz. Sağlık koşulları gerektirirse ertelenir. Acil ihtiyaç var denirse biz buna hazırız manasında diyorum. Ama tercihim ertelememek. Zamanında sınavı yapmak. Çocuklar buna sadece akademik olarak hazırlanmıyor. Bunların hepsini düşünüp her türlü senaryoya hazırız. Öğrencilere verdiğimiz örnek soruların sayısını iki katına çıkardık. Bizim tarafımızdan bir eksik olmaz.

EBA 23 MART'TA AÇILIYOR... İŞTE EBA'NIN DETAYLARI

(Uzaktan Eğitim Sistemi nasıl işleyecek? EBA'ya giriş nasıl yapılacak? Kanallar nasıl bulunacak? Çekimler nasıl yapılacak) Videolar ürettik, kısmen yaydık. Bir velimiz kendi çocuğu ile ilgili EBA'ya ya da TV'den bunu nasıl bulacak. Kısa videolar hazırladık. Paket olarak birlikte verelim diye bir niyetimiz var. TV kanalları ile ilgili tüm ayrıntılar tüm TV'lerde haber mecralarında yer alacak. Kamu spotu gibi... TRT'nin altyapısı bizi çok rahatlattı. 6 kanal, 10 stüdyo bulmak... SD'ler nasıl yapılacak, HD'ler nasıl yapılacak... Hiç merak etmesinler. 23 Mart'a daha çok var. Bugün yarın tüm bilgilendirmeleri yapacağız. EBA TV, 3+3 kanal var.

Saat bazlı olarak ayrılıyor. Lisede biraz daha farklılık sözkonusu. Önemli olan bizim TV'lerde bu dersleri ihtiyaç duyulan konuları bizim öğretmenlerimiz gönüllü olarak yaptı. Belirli okullarda ve stüdyolarda öğretmenlerimiz çalışıyor. Test yayınları yapılıyor ve daha sonra bunu hayata geçireceğiz.

EBA altyapısının testi ile ilgili hafta sonu yapılacak. İstanbul'dan belli bir yüklemeyi yapacağız. 100 bin kişi girdi ne oluyor, 500 bin kişi girdi ne oluyor diye testlerini yapıyoruz. EBA zaten bizim çocuklarımızın bildiği bir konu. EBA'ya nasıl girilir diye bir video yaptık. Simülasyonlar yaptık. EBA şifresi nasıl alınır. Bunu aldın daha sonra ne yaparsın... Tabi bu veliler için.

Çocuklar bizim çocuklarımız. Muhakkak evde çalışma zamanı ayarlasınlar. Muhakkak bir ortam oluştursunlar ve belli saatlerde seçildi. Çocuğa destek olup. Virüs konusunda aşırı konuşmaların olmadığı ve çocukların MEB tarafından destekleneceği, telafi derslerin de olacağı... Çocukların fiziksel olarak rahatlayacağı hareketler de var. Anne babalardan beklentimiz çocuklarına biraz daha fazla destek olmaları. Bir iletişim anlamında. Öğretmenlerimiz evlerinde olsun istedik. Bu arada kendi öğrencileriyle de... 1 öğretmenin kendi sınıfını sanal olarak toplayıp ders verebilir, soru sorabilir, ders verebilir, geri bildirim verebilir. EBA'nın böyle bir altyapısı var. Bu altyapıyı henüz güçlendiriyoruz, milyonlarca insanın girebileceği şekilde güçlendiriyoruz. EBA'dan da yararlanmak mümkün. Bu sistem aynı şekilde özel okullar için de açılacak onun da buradan müjdesini vereyim.

Son Güncelleme: 19.03.2020 12:01
Anahtar Kelimeler:
Milli EğitimEbaOkul Tatili Uzayacak Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmen atamalarında geri sayım! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Öğretmen atamalarında geri sayım! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Okullar ne zaman açılacak? Korona virüsü tatili uzatılacak mı?
Okullar ne zaman açılacak? Korona virüsü tatili uzatılacak mı?
Ankara'da kullanılmayan öğrenci abonman bakiyeleri bir sonraki aya aktarılacak
Ankara'da kullanılmayan öğrenci abonman bakiyeleri bir sonraki aya aktarılacak
Bakan Selçuk öğrencilerine söz verdi; İlk teneffüs 40 dakika!
Bakan Selçuk öğrencilerine söz verdi; İlk teneffüs 40 dakika!
Öğretmen adaylarının gözü kulağı MEB’de! Yarın 20 bin öğretmen ataması yapılacak
Öğretmen adaylarının gözü kulağı MEB’de! Yarın 20 bin öğretmen ataması yapılacak
Bilim kurulu üyesinden açıklama ; "Okulların tatil süresi uzayabilir"
Bilim kurulu üyesinden açıklama ; "Okulların tatil süresi uzayabilir"

Popüler Haberler

Lens nasıl takılır ve çıkarılır? Lens temizlik ve çıkarılma zamanları
Kulak Tıkanıklığı sebepleri nelerdir? Kulak tıkanıklığı sebepleri ve tedavi yöntemleri
Öğretmen ve Baraj dizisi çekimlerine koronavirüs arası!
Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi maaşları ne kadardır? Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi ne iş yapar? Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi çalışma saatleri
Çukur bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı? 23 Mart Pazartesi neden yayınlanmıyor?
Yaşlı bakımevi 2020 fiyatları ve başvuru detayları
2020 DGS sınavı tarihinde değişiklik olacak mı? 2020 DGS başvuru ve sınav tarihi
En düşük emekli maaşının 1.500 TL süreci nasıl işleyecek? Düşük emekli maaşı alanlar ne yapmalı?
Mağazalarını kapatma kararı alan firmalar hangileri? AVM'ler kapatılacak mı?
İBB Üniversite öğrenci bursu ne zaman hesaplara yatacak? Net tarih paylaşıldı!
Türkiye'de ilk koronavirüs nerede ve kimde tespit edildi? Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi hangi şehirde?
WhatsApp’a otomatik silinen mesaj özelliği
Okul dersleri hangi kanalda yayınlanacak? MEB Bakanı açıkladı
Garanti BBVA'dan emeklilere ek şart ve işlem olmadan 1200 TL emekli maaş promosyonu
17 Mart 2020 Salı Kanal D, Atv, TV8, FOX TV, TRT1, Star TV ve Show TV yayın akışı içerisinde yer alan programlar belli oldu! İşte 17 Mart Salı yayın akışlarındaki yapımlar
FFP1 FFP2 FFP3 N95 maske türleri farkları nelerdir? Corona virüsünden hangi maskeler korur?
Bu sene yaz tatili geç mi başlayacak? Yaz tatili tarihi değişecek mi?
Fox TV Öğretmen hangi yabancı diziden uyarlamadır? Gerçek hikaye nasıl olacak?
Sözleşmeli öğretmen ataması yapılan öğretmenlerin atama takvimi ne zaman yayınlanacak, göreve ne zaman başlayacaklar?
Korona virüsü aşısı testleri başladı! DSÖ'dan sevindiren gelişme
Öğretmen oyuncuları kimlerdir? Öğretmen dizisi konusu ve dizi oyuncu karakterleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.