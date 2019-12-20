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Okulda skandal görüntüler! Bakanlık darpçı öğretmene soruşturma başlattı

Ankara'da birinci sınıfta okuyan engelli bir öğrenci öğretmeni tarafından darp edildi. Basına sızan skandal görüntüler sonrasında Bakanlık harekete geçerek öğretmen hakkında soruşturma başlattı.

20 Aralık 2019 Cuma 19:27
Okulda skandal görüntüler! Bakanlık darpçı öğretmene soruşturma başlattı

Ankara’da Teğmen Kalmaz İlkokulunda yaşanan olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 1. sınıfta okuyan ve engelli olduğu öğrenilen kaynaştırma öğrencisi öğretmeni tarafından darp edildi. Sosyal medyada yayınlanan ve basına sızan görüntüler sonrasında ise Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti.

Çankaya ilçesinde bulunan okulda yaşanan olayda A.K. isimli 1. sınıf öğrencisi çocuk iddialara göre son derste öğretmeni N.T.T.'nin yanına gitti. Öğretmen konuşma güçlüğü yaşayan ve ara sıra da hiperaktif davranışlar sergileyen A.K.'yi kolundan tutarak dışarı itekledi. 

Sınıfta bulunan bir veli ise öğretmenin bu davranışını cep telefonuna kaydetti. Görüntülerde "Götürün şunu servise. Nedir bu ya, yedi bitirdi beni. Lanet olsun, şu çocuğu başımdan alın, yeter" dediğin görülen öğretmen masasında bulunan çantayı da yere fırlatıyor.

Sosyal medya üzerinde paylaşılan bu görüntüler büyük tepki toplarken olay çocuğun ailesine ulaşıyor. Baba, görüntüleri ziledikten sonra  Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak şika

MEB tarafından söz konusu olayla ilgili yapılan açıklamada, konunun takipçisi olunacağına dikkat çekilerek, "Ankara’da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 20.12.2019 19:27
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