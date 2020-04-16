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Okullar açılıyor mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

TBMM’de kabul edilen 'telafi eğitimi düzenlemesi' sonrasında öğrenci ve veliler 'Okullar ne zaman açılacak?' 'yaz tatilinde ders olacak mı?' sorularına yanıt ararken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Alınan kararlar ile birlikte okulların yaz tatilinde süresi boyunca açık olacağını söyleyen Bakan Selçuk, öğretmenlerin 2 aylık yaz tatili kısaltılma durumunun olabileceğini ifade etti. Peki, okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi detayları neler? Yaz tatili olmayacak mı?

16 Nisan 2020 Perşembe 11:48
Okullar açılıyor mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitimin devam edeceği belirlendi. Öğrenci ve velilerde okulların ne zaman açılacağını merak ederken 'telafi eğitimi' adı altında yapılack olan sistemin işleyişi hakkında araştırma yapmaya başladılar. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle düzenlenen 'Telafi eğitimi düzenlemesi' kısmi ve hızlandırılmış bir 'telafi' süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. TBMM'de kabul edilerek yasalaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin Twitter hesabın üzeirnden bir paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde, uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda eğitim yaz tatilinde yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yayınladığı mesajda TBMM’de kabul edilen yasa ile ilgili “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir 'telafi' sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz." ifadelerine yer vererek yaz tatilinde her hangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceğini belirtti.

Yeni yasa ile birlikte; öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 2 ay izinli olacak fakat bu 2 aylık izin sürelerine dokunulmadan kalan tatil zamanlarında yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili çalışmalara katılmakla yükümlü olmaları belirlendi. Yasada ayrıca, ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması durumunda ise uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacağı kabul edildi.

Son Güncelleme: 16.04.2020 12:54
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Ziya SelçukYaz TatiliMebOkulTelafi EğitimiAçılma Tarihi
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