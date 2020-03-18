Okullar ne zaman açılacak? Korona virüsü tatili uzatılacak mı?

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp herkesi etkileyen korona virüsü Türkiye’de eğitimi engelledi. Okulların tatil edilmesinin ardından veliler ve öğrenciler, okulların tatil edilme süresi uzayacak mı diye araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İlk ve ortaokullar ile liselerin, 16 Mart itibarıyla iki hafta tatil edildi. Öğrenciler, 23 Mart’tan itibaren bir hafta uzaktan eğitime başlayacak. Üniversitelere ise 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil verildi.

İşte Korona virüs salgını için alınan önlemler:

-Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

- Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı için izne gerek duyulacak.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı programları bir süre askıya alındı.

Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları da aldıkları tedbirleri açıkladı. Kurumlarca alınan bazı kararlar şu şekilde:

- Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan genelgeye göre Korona virüs nedeniyle kamu görevlilerine yurt dışı yasağı getirildi.

- Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil verilmedi. Korona virüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek.

- Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak.

- Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler düzenlenmeyecek.

- Milli Eğitim Bakanlığı televizyon ve intenetten uzaktan öğrenme sistemini hayata geçirecek.

- Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB intenet erişimi verilecek.

- Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile intenet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak.

- Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryo uygulamaya konulacak.

- Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşler tatil edildi.

- Öğretmenler ara tatilde okullarda bulunmayacak.