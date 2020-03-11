Okullar Tatil edilecek mi açıklaması için saat açıklandı! Corona virüsü nedeni ile okullar tatil olacak mı?

Türkiye’de İstanbul başta olmak üzere bütün illerde okullara tatil açıklaması her an gelebilir. Okullarda tatil açıklaması saati belli olurken konuya ilişkin en net bilgi MEB ve Sağlık Bakanlığı tarafından verildi.
11 Mart 2020’de okullar tatil edilecek mi?
Duyuru ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en ufak bir risk dahi varsa okulların tatil edilmesi gerektiği talimatı verdiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda bulaşma ihtimali eğer çok yüksek olacaksa, çocuklar için risk olmasa dahi ailesi için risk olacağı için tatil ihtimali güçlenmektedir.
Tatilin en az 2 hafta olması bekleniyor
Koronavirüs riskine karşı tatil süresinin en az 2 hafta olması bekleniyor. Bir hafta tatil Nisan ayından, bir hafta tatil okulların kapanmasını bir hafta erteleyip olması mümkün kılınmaktadır. Tatil süresinin iki hafta olması için şartların zorlanacağı belirtilirken, velilerin de öğrencilerde kalmayıp daha büyük tedbirlerin alınacağı kaydedildi.