Okullar Tatil edilecek mi açıklaması için saat açıklandı! Corona virüsü nedeni ile okullar tatil olacak mı?

Türkiye’de İstanbul başta olmak üzere bütün illerde okullara tatil açıklaması her an gelebilir. Okullarda tatil açıklaması saati belli olurken konuya ilişkin en net bilgi MEB ve Sağlık Bakanlığı tarafından verildi.

11 Mart 2020’de okullar tatil edilecek mi?

Duyuru ne zaman yapılacak?

11 Mart 2020 Çarşamba günü Bilim Kurulu toplanırken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hazır bulunacağı toplantıdan sonra okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda da açıklama yapılacak. Açıklama Bakan Selçuk tarafından yapılacak ve bugün saat 18.00-19.00 itibariyle okulların tatil edilip edilmeyeceği belli olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en ufak bir risk dahi varsa okulların tatil edilmesi gerektiği talimatı verdiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, okullarda bulaşma ihtimali eğer çok yüksek olacaksa, çocuklar için risk olmasa dahi ailesi için risk olacağı için tatil ihtimali güçlenmektedir.

Tatilin en az 2 hafta olması bekleniyor

Koronavirüs riskine karşı tatil süresinin en az 2 hafta olması bekleniyor. Bir hafta tatil Nisan ayından, bir hafta tatil okulların kapanmasını bir hafta erteleyip olması mümkün kılınmaktadır. Tatil süresinin iki hafta olması için şartların zorlanacağı belirtilirken, velilerin de öğrencilerde kalmayıp daha büyük tedbirlerin alınacağı kaydedildi.