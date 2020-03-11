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Okullar tatil edilecek mi ?Korona-virüs'te gözler bilim kurulunun saat 16.30'daki açıklamasına çevirdi!

Korona-virüs hayatı etkilemeye devam ediyor. Sağlık bakanı Fahrettin KOCA 'nın dün yapmış olduğu "virüs vakalarının ülkemizde görülmesi muhtemel" açıklamalarından sonra,Akşam saatlerinde virüs vakasının görüldüğü haberi geldi. Peki okullar tatil edilecek mi ? soruları gündeme düştü. Milli eğitim bakanı konuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar..

11 Mart 2020 Çarşamba 12:05
Okullar tatil edilecek mi ?Korona-virüs'te gözler bilim kurulunun saat 16.30'daki açıklamasına çevirdi!

Bakan Selçuk, twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımında

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum."

ifadelerini kullandı. 

Milli eğitim bakanı bu gün yaptığı açıklamada ise bilim kurulu toplantısına katılacağını ve saat 16:30'da ortak açıklama yapılacağını belirtti.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI'NA MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK DA KATILACAK

Virüs tespit edilmesinin ardından bugün Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak. Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da iştirak edecek. Toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.

Son Güncelleme: 11.03.2020 12:07
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Ziya SelçukOkullar Tatil MiKoronavirüsMilli Eğitim
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