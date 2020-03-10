Okullar tatil mi edilecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda bir sunum yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid -19) karşı yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yaparken Türkiye'de olası bir virüs tespiti halinde eğitimin devamı durumuyla ilgili de önemli bir açıklama yaptı.

Bir çok ülkesalgını ile mücadele ederken Türkiye'de olası bir durumda 'Türkiye'de koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi' sorusuna yanıt arayan vatandaşın yetkililerden gelecek olan açıklamalara odaklanırken soru Sağlık Bakanı Koca'ya iletildi. Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle ilgili konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşme yapılacağını kaydederek, "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek" ifadesini kullandı.

Bakan Koca, koronavirüsü bilgilendirme sunumunda ayrıca; kamu personelinin yurtdışı kongrelerine çıkmamasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına yönelik, "Kamu personelinin yurtdışına çıkmaması ile ilgili zorunluysa nereden niçin alacaklarıyla ilgili bir önerge" ifadelerine de yer verirken "Kamu personelinin uluslararası kongrelere katılımına ilişkin olarak, “Yabancı katılımlı uluslararası kongrelerin yapılmaması, ulusal kongrelerle ilgili sınırlama, kısıtlama getirilmesini düşünüyoruz. Bilim Kurulu'nda görüşeceğiz" diye konuştu.