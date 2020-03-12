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Okullarda koronavirüs önlemleri nasıl olacak? Okullar tatil olacak mı?

Okullarda koronavirüs önlemleri nasıl olacak? Okullar tatil olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.

12 Mart 2020 Perşembe 13:32
Okullarda koronavirüs önlemleri nasıl olacak? Okullar tatil olacak mı?

Dünyada hızla yayılan Corona virüsün ilk vakası Türkiye’de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde ilk vakanın görüldüğünü açıklamıştı. Yapılan açıklamanın ardından gündeme okullara ara verilmesi getirildi. Söylentilere göre önümüzdeki hafta itibariyle okullara bir hafta ara verilebilir.

İlk ve orta öğretimlerde Nisan ayında yapılacak olan ara tatilin önümüzdeki haftaya çekilmesi gündeme gelirken, henüz net bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak toplantı sonrası karar verilmesi bekleniyor. Yapılacak toplantıda eğitime ara verilmesine karar verilirse okullar önümüzdeki Cuma günü itibariyle tatile girecek.

Üniversitelerde eğitime ara

Corona virüsün ülkemizde görülmesinden sonra bazı üniversitelerde eğitime ara verilirken bazı üniversitelerde de online eğitimlerin verileceği açıklandı.

Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca henüz gündemde böyle bir konunun olmadığını ifade etti.

Corona virüste son gelişmeler

Corona virüs hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya başladı. Son gelen haberlere göre virüs hakkındaki gelişmeler şu şekilde;

  • Dünya Sağlık Örgütü korona virüsü pandemi ilan etti.
  • İtalya’da ölü sayısı 827’ye yükseldi.
  • Fransa’da ölü sayısı 48’e çıktı.
  • İspanya’da can kaybı 54’e yükseldi.
  • İsrail’de yeni tip korona virüs vaka sayısı 100’e yaklaştı.
  • Slovakya’da korona virüs nedeniyle OHAL ilan edildi.

Pandemi nedir?

Pandemi, dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgınlara denmektedir. Dünya Sağlık Örgütü Corona virüsü pandemi kategorisine aldıklarını açıkladı.

Corona virüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakanlıktan açıklama geldi

Neden koronavirüsü Türkiye’de yayılmaz? Oytun Erbaş’tan çarpıcı iddia

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs hakkında Dr. Oytun Erbaş açıklamalarda bulundu.

Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş koronavirüsün Türkiye’ye gelse bile sağına yol açmayacağını dile getirdi.

Dr. Oytun Erbaş koronavirüsün Türkiye’de salgına dönmeyeceğini şu sözlerle açıkladı:

“Korona virüsün şu ana kadar yayılım bölgesi Wuhan ve çevresi yani Çin. Bu bölgedeki genetik kökeni ortak insanları yakalıyor. Bunlar daha çok sarı ırk ve kısa boylu insanlar. Yapılan çalışmalarda virüsün akciğerde tutunduğu protein Asya ırkında daha fazla. Beyaz ve siyah ırklarda ise 6’da 1 oranında daha az. Onun için buralarda görülse bile çok daha az görülecektir ve hafif geçecektir. Korona virüs Türkiye’ye de gelebilir ama asla Çin’deki gibi salgın yapmaz. 10 vaka, 20 vaka olabilir. Bunu bilemeyiz. Onu gelince görürüz. Daha bir şey yok ortalıkta. Ama ben asla bir hızlı yayılım beklemiyorum. Burada gen farkı çok önemli. İki tane makale var bununla ilgili. İnsanların genetik özellikleri farklı olduğu için Asyalıları, beyaz ırkı ve siyah ırkı farklı etkilediği çok net olarak biliniyor. Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz’den de gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye’nin çok az etkileneceğini düşünüyorum“

Vanlı hekim buldu! Koronavirüsü tedavi ediyor hatta kanseri iyileştiriyormuş

Van’da 30 yıldır hekimlik yapan Mehmet Kasım Alageyik koronavirüsün ilacını bulduğunu iddia etti. Doktor Alageyik bitkisel ürünlerle elde ettiği ilacın kanser, tümör, mide kanseri ve astım başta olmak üzeri birçok hastalığa çözüm olduğunu ifade etti. Vanlı hekim sözlerine şöyle devam etti:

“İlaç yüzde 100 iyi gelecek. Devlet gelsin, vereyim. Test etsinler. Bu ilaçlar 15 ile 20 gün içerisinde hastayı tedavi eder. Televizyondan öğrendim. Akciğer filmlerini çekiyorlar. Bende filmlerden biraz anlıyorum. Akciğerdeki o virüs; orayı çürütüp, akciğeri devre dışı bırakıyor. Ben de astım, bronşit, akciğer kanserlerini tedavi ettiğim için biliyorum. Bu hastalıklar tedavi oluyorsa, bu da tedavi olur. Yüzde 95, hatta yüzde 100 ilacın korona virüsüne iyi geleceğini diyebilirim”

Yolcu uçuşları durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgını hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, Bilim Kurulu ile yapılan toplantı sonrası gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti. Bakan Koca bu geceden itibaren yolcu seferlerinin durdurulacağını da açıkladı. Buna göre Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak seferleri durduruldu.

Corona virüs türleri

Corona virüs aslında 2002 yılından itibaren görülen virüslerle ortak noktalara sahiptir. Corona virüs tüm dünyada hızla yayılırken ölüm sayıları da giderek artıyor. Corona virüs kökende Sars ve Mers virüsü çeşitlerinden biridir.

Corona virüs enfeksiyonları

Korona virüsün en dikkat çeken özelliği soğuk algınlığıdır. Virüs kan, idrar ve dışkıyla bulaşabiliyor. Çin’de ortaya çıkan virüs nedeniyle ölenlerin özellikleri şu şekilde;

  • Yaşlı hasta
  • Kronik kalp rahatsızlığı olan
  • Akciğer hastası
  • Böbrek hastası
  • Parkinson ya da
  • Diyabet tanısı konmuş kişiler
Son Güncelleme: 12.03.2020 13:32
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