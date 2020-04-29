İstanbul 15°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
379.151
DOLAR
6.9874
STERLİN
8.7806
EURO
7.6423

Okullarda sınıf geçme nasıl olacak, sınıf tekrarı olacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK kapsamındaki tüm okulların geçici süreliğine tatil edilmesi sonrasında öğrenciler bazı konularda araştırma yapmaya başladılar. Bu sorulardan biri de “okullarda sınıf geçme nasıl olacak, sınıf tekrarı olacak mı?” olarak araştırılıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları…

29 Nisan 2020 Çarşamba 18:45
Okullarda sınıf geçme nasıl olacak, sınıf tekrarı olacak mı?

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova yaptığı canlı yayında bazı açıklamalarda bulundu. Bir genelgenin ilerleyen günlerde açıklanacağını ifade etti ve bu genelge ile ilgili ayrıntılara yer verdi. Dicle Canova yaptığı açıklamalarında bugün ya da yarın yayınlanacak olan genelgede İçişleri Bakanlığı ile Bilim Kurulu’nun birlikte hareket ettiğini ifade ederek 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bir hafta sonraki sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1-2 saatlik bir müsamaha gösterilebileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı’nın bir görüşme gerçekleştireceklerini, sonrasında 48 saat içinde bir açıklama yapılarak okulların açılmasının Mayıs sonuna ertelenebileceğini ifade etti. Sınıf geçme ilk dönemde gösterilen başarıya göre gerçekleştirilmesinin gündemde olduğunu, uzaktan eğitime dayalı bir sınavın pek adil olmayacağı görüşünün hakim olduğunu belirtti.

LGS Temmuz Sonuna Ertelenecek?

Ayrıca LGS sınavının da Temmuz ayının sonlarına doğru ertelenebileceğini belirtti. Okulların Eylül ayında açılacağını tahmin ettiğini ve telafi eğitimlerinin de sonbaharda yapılması öngörülüyor.

Bayramdan sonrasıyla ilgili çalışmaların Bakanlık kapsamında devam ettirildiğini ve önümüzdeki hafta konuyla ilgili kararların açıklanacağını dile getirdi.

Berberler ve kuaförlerin ise Haziran ayı başından itibaren çalışmaya başlayabileceklerinin, AVM’lerin ise Bayramdan önce katı kurallar çerçevesinde halka açılabileceğini ifade etti.

Mobil uygulamalarımızı yükle, güncel olaylardan haberdar ol! >>> Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Facebook grubumuza katıl, gündemdeki haberleri oku, tartışmaları ve güncel gelişmeleri kaçırma! >>> Haberport Facebook Grubuna Katıl!

Son Güncelleme: 29.04.2020 18:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB duyurdu! Şube Müdürleri rotasyon kılavuzu yayımlandı
MEB duyurdu! Şube Müdürleri rotasyon kılavuzu yayımlandı
Bakan açıkladı! İşte '1 Milyon Yazılımcı' projesine talep sayısı
Bakan açıkladı! İşte '1 Milyon Yazılımcı' projesine talep sayısı
MEB'den idari izin ve tekrar başlatılan faaliyetler yazısı
MEB'den idari izin ve tekrar başlatılan faaliyetler yazısı
MEB Bakanı Selçuk, Okullarda eğitimin 1 Haziran'da başlayabileceğini açıkladı
MEB Bakanı Selçuk, Okullarda eğitimin 1 Haziran'da başlayabileceğini açıkladı
YÖK'ten Üniversite öğrenicilerine 6 GB ücretsiz internet
YÖK'ten Üniversite öğrenicilerine 6 GB ücretsiz internet
2020 YKS sınavları erkene mi alındı? YKS ne zaman yapılacak?
2020 YKS sınavları erkene mi alındı? YKS ne zaman yapılacak?

Popüler Haberler

Fındık fiyatları 1 Mayıs Cuma fındık borsası fındık kaç lira?
Belediye bursuna başvuru şartları nelerdir? 2020 Belediye öğrenci bursları nasıl alınır?
4 Aşamalı normalleşme nedir? Türkiye'nin normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor işte aşama aşama normalleşme detayları
ING Bank, mobil uygulaması ve resmî internet şubesi ile düşük faiz oranlı hızlı 35.000 TL ihtiyaç kredisi 60 vadeyle kullandırılacak
Samsung Galaxy A51 5G çıkış tarihi ve cihaz özellikleri belli oldu
KanalD 2. sayfa programı instagram hesabı
Hekimoğlu dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Güneş tutulması dizisi oyuncuları ve konusu
30 Nisan Cuma TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
QNB Finansbank, mobil uygulama veya internet şubesi ile 45.000 TL tutarında düşük faizli ihtiyaç kredisi
Hükümetten bayram için işsiz ve dar gelirli vatandaşlara 400TL bayram harçlığı
Şok market 15 Nisan – 22 Nisan 2020 bu haftanın indirimli ürünler listesi
TRT Yedi Numara, Yedi Tepe İstanbul gibi efsane dizileri ne zaman başlayacak?
2020 EGM Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Çarşı ve Mahalle Bekçisi 2020 yılı ilan tarihi ve başvuru şartları
MEB 2020 yılı 4 ve 8 Yıllık görev süresi dolacak okul yöneticileri listesi
TOKİ Nevşehir Kozaklı 2. Etap kura sonucu 29.04.2020 ve Kozaklı 2. Etap kazananlar listesi
İş Bankası, İşCep mobil uygulaması veya İş internet şubesi ile düşük faiz oranı ile 25.000 TL tutarında kolay ihtiyaç kredisi
Refika ile Test Mutfağı sunucusu Refika Birgül kimdir?
MEB yeni LGS Sınav Tarihi 21-28 hangi zamanlarda olacak?
Oruç tutarken korona virüse karşı bağışıklığı güçlü tutacak öneriler
Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.