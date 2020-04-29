Okullarda sınıf geçme nasıl olacak, sınıf tekrarı olacak mı?

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova yaptığı canlı yayında bazı açıklamalarda bulundu. Bir genelgenin ilerleyen günlerde açıklanacağını ifade etti ve bu genelge ile ilgili ayrıntılara yer verdi. Dicle Canova yaptığı açıklamalarında bugün ya da yarın yayınlanacak olan genelgede İçişleri Bakanlığı ile Bilim Kurulu’nun birlikte hareket ettiğini ifade ederek 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bir hafta sonraki sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1-2 saatlik bir müsamaha gösterilebileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı’nın bir görüşme gerçekleştireceklerini, sonrasında 48 saat içinde bir açıklama yapılarak okulların açılmasının Mayıs sonuna ertelenebileceğini ifade etti. Sınıf geçme ilk dönemde gösterilen başarıya göre gerçekleştirilmesinin gündemde olduğunu, uzaktan eğitime dayalı bir sınavın pek adil olmayacağı görüşünün hakim olduğunu belirtti.

LGS Temmuz Sonuna Ertelenecek?

Ayrıca LGS sınavının da Temmuz ayının sonlarına doğru ertelenebileceğini belirtti. Okulların Eylül ayında açılacağını tahmin ettiğini ve telafi eğitimlerinin de sonbaharda yapılması öngörülüyor.

Bayramdan sonrasıyla ilgili çalışmaların Bakanlık kapsamında devam ettirildiğini ve önümüzdeki hafta konuyla ilgili kararların açıklanacağını dile getirdi.

Berberler ve kuaförlerin ise Haziran ayı başından itibaren çalışmaya başlayabileceklerinin, AVM’lerin ise Bayramdan önce katı kurallar çerçevesinde halka açılabileceğini ifade etti.

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