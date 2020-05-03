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Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2020 MEB'in telafi eğitimi takvimi belli oldu

Normalleşme süreci kapsamında telafi eğitimler gündeme geldi. Öğrenciler okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak merak ediyordu. 2020 MEB’in telafi eğitim takvimi belli oldu. İşte telafi dersleri hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…

03 Mayıs 2020 Pazar 19:06
Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2020 MEB'in telafi eğitimi takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk normalleşme sürecinin beklendiği gibi gitmesi durumunda Haziran ayında okulların açılabileceğini söyledi. Ziya Selçuk 1 Haziran tarihinde okulların açılmasının ardından telafi derslerinin nasıl olacağı yönünde çalışmalara başlandığı da ifade etti.

Çalışmalar başladı

Korona virüs salgını sonrası tüm düzeylerde okullar kapatılmıştı. Okulların kapatılmasının ardından dersler EBA TV üzerinden uzaktan eğitim şeklinde verilmeye başlanmıştı. Ancak son günlerde görülen vaka sayısındaki düşüş sonrası normalleşme süreci gündeme gelmişti. Normalleşme süreciyle birlikte okulların da açılması gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk normalleşme sürecinin beklendiği gitmesi halinde okulların 1 Haziran’da açılması için çalışmalara başlandığı açıkladı.

Zümre Başkanlarıyla görüşme

Bakan Selçuk, konu kapsamında il milli eğitim müdürlükleriyle her hafta toplantı yaptıklarını ve bu hafta yapılacak toplantıda da bu konunun konuşulacağını ifade etti. Bakan Selçuk, geçen hafta yapılan toplantıda zümre başkanlarıyla konuyu görüştüklerini de sözlerine ekledi.

4 hafta Haziran’da 1 hafta Eylül’de

Okulların açılmasının ardından telafi derslerinin 4 hafta Haziran ayında, 1 hafta Eylül ayında olmak üzere 5 hafta olarak yapılacağı ortaya atıldı. Söz konusu planın gerçekleşmesinin yüksek ihtimal olduğu belirtiliyor.

Öncelikli konulara rapor

Söz konusu telafi dersleri kapsamında öğretmenlerden 2 rapordan oluşan 5 haftalık bir telafi eğitimi planı hazırlamaları istendi. Yapılan planın 16 Mart tarihinden itibaren düzenleneceği de belirtiliyor. Telafi derslerinde öncelikli olarak öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu derslere yer verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı bu raporlar ışında planlamayı kesinleştirecek. Derslerin ise kişi sayısı göz önüne alınarak işleneceği de bildiriliyor.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 19:06
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