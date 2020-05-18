Okulların açıldığı Fransa'da 70 öğrenci koronavirüse yakalandı

Yeni tip koronavirüsü salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa, alınan kararlar gereği tedbirleri gevşetmeye ve normalleşme hayatına geçiş yaptı. Bu kapsamda, 11 Mayıs tarihinde de okullar açılarak yine tedbirler kapsamında eğitime tekrar başladı.

Ülkede koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan okulların 11 Mayıs'ta tekrar açılmasının ardından,nin koronavirüs testleri poizitif çıktı. Okullarda eğitim görenler arasında yeni koronavirüs vakalarının görülmesi ise Fransa'da endişeye neden oldu.

Fransa'da Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, RTL radyosunda yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, ülke genelinde açılan 40 bin okulda 70 öğrencinin testlerine Kovid-19'a rastlandığını belirtirken söz konusu okulların tekrar kapatıldığını ifade etti. Blanquer, okula gitmeyen öğrencilerinde şuan psikolojik sorunlar yaşadığını ve bu durumunda kendisini oldukça fazla endişelendirdiğini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 108' e yükseldiği Fransa'da salgınla mücadele kapsamında 11 Mayıs'ta kreş, ana ve ilkokullar açılmıştı. Bugün ise salgının etkili olmadığı bölgelerde sadece ortaokullar açıldı. Açılan okullarda ise bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilirken hijyen kuralları uygulandı ve okulda maske kullanımı zorunlu oldu.