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Okulların güncellenen hizmet puanları ve alanları Şubat 2020

2020 yılı Şubat ayı için okulların güncellenen hizmet puanları ve alanları belli oldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı güncel puanlar ve alanlar.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:40
Okulların güncellenen hizmet puanları ve alanları Şubat 2020

Okulda hizmet alan ve puanlar, atama yapılacak öğretmenler, mazeret durumları, il içi ve iller arası yer değiştirmelerde başvuru yapılacak öğretmenler ve zorunlu çalışma yükümlülüğü olan öğretmenler için oldukça önemlidir.

Okulların hizmet puanları

http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/88

Son Güncelleme: 15.02.2020 15:40
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