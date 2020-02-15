Okulların güncellenen hizmet puanları ve alanları Şubat 2020

Okulların hizmet puanları

Okulda hizmet alan ve puanlar, atama yapılacak öğretmenler, mazeret durumları, il içi ve iller arası yer değiştirmelerde başvuru yapılacak öğretmenler ve zorunlu çalışma yükümlülüğü olan öğretmenler için oldukça önemlidir.

http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/88