Okulun ilk ve son haftasında devamsızlıklar yazılır mı? Yoklama yapılır mı?

Ülkemizde okulların tatil olacağı zamanlar tüm öğrenciler tarafından iple çekilen bir dönemdir. Tatillerden sonra öğrencilerin sıralara dönmesi onlar için oldukça zor olmaktadır. Bu bağlamda okulun ilk haftalarında ve son haftalarında öğrenciler daha çok devamsızlık yapmaktadırlar.

Gerek öğrenciler gerekse velileri bu dönemlerde devamsızlık sorununun olup olmadığını ve yoklamaların alınıp alınmadığını merak ediyorlar.

Okulun Son Haftası Yoklama Alınır mı?

Bilindiği gibi eğitim senesi iki dönemden meydana gelir. Bu dönemlerin başlarında ve sonlarında öğrenciler halen tatilin etkisinde oldukları için devamsızlık yapabilmektedirler. İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin devamsızlık hakkı bulunduğundan, yapılan her günlük devamsızlık öğrencilerin hakkından gitmektedir. Belirlenen sınırın üstünde devamsızlık yapılan öğrenciler sınıf tekrarı yapmaktadırlar.

Okulların ilk ve son haftalarında alınan yoklamalar tamamıyla yönetici ve öğretmenlerin tercihine kalmaktadır. Öğretmen yoklama almayı istediği takdirde yoklama alınmaktadır. Aynı zamanda yöneticilerin ilk ve son haftalarda da yoklama almaya devam edilmesi yönünde bir kararları olursa, yoklamalar düzenli şekilde alınmaya devam etmektedir.

Ancak okulların son haftalarında öğretmenler kanelere not girme telaşesi içinde oldukları için genellikle dersler yoğun olmamaktadır. Ancak normal koşullar altında öğretmenler yoklama almaya devam etmektedirler. Bu durum her okulda farklı olabilmektedir. Öğretmenlerin ve yöneticilerin kararına göre yoklamalarda esneme yapılabilir.

Okulun İlk ve Son Haftası Devamsızlık Yazılır mı?

Okulun ilk haftasında yapılan devamsızlıklar öğrencinin haklarından eksilmektedir. Öğretmenler okulun ilk gününden son gününe kadar yoklama almaya devam etmektedirler. Ancak kimi zaman öğrencilerin mağdur olmaması için bu yoklamalarda esneme yapılabilmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin ve velilerin devamlı olarak devamsızlık durumlarını e-okul sisteminden takip etmeleri gereklidir.