ÖSYM 2020 sınav takvimini güncelledi! İşte sınavların yeni tarihleri

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar gereği ÖSYM tarafından ülke çapında yapılan bir çok sınav ileri bir tarihe ertelenmişti. Ertelenen sınavların yeni tarihleri ve yapılacak sınavların sonuç açıklanma tarihlerinin olduğu yeni sınav takvimi yayımlandı.

ÖSYM'DEN SINAV TAKVİMİNE İLİŞKİN YAPILAN AÇIKLAMA

2020 ÖSYM Sınavları Başvuru Tarihlerinin Güncellenmesi

Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

İŞTE 2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

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