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ÖSYM 2020 YKS sınavı öne mi çekildi?

ÖSYM 2020 YKS sınavı öne mi çekildi sorusu sosyal medyada gündem oldu. Öğrenciler YKS sınavı hakkında araştırma yapmaya başladı. YKS sınav tarihi hakkında son dakika gelişmeleri ve bilinmesi gereken tüm ayrıntılar haberimizde…

02 Mayıs 2020 Cumartesi 01:03
ÖSYM 2020 YKS sınavı öne mi çekildi?

Korona virüs salgını sonrası birçok sınavın tarihi ertelenmişti. Ertelenen sınavlardan biri de YKS sınavıydı. YKS sınavıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Çıkan haberlere göre YKS tarihinin öne alındığı söyleniyor. Öğrenciler iddianın gerçek olup olmadığını araştırmaya başladı.

YKS sınav tarihi öne mi çekildi?

Son olarak gündeme YKS sınav tarihinin 1 hafta önce çekildiği ortaya atıldı. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sınav tarihlerinin ertelenmesi sonucu sınavların 25-26 Temmuz yapılacağı açıklanmıştı. İddialara göre sınavların bu tarihten 1 hafta önceye çekildiği söyleniyor.

Ancak söylentiler gerçeği yansıtmıyor. YKS sınav tarihinin 1 hafta öne alındığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Korona virüs salgını sonrası ertelenen sınavın tarihi 25-26 Temmuz 2020’dir.

YKS hakkında bilinmesi gerekenler

YKS toplamda 2 oturum olarak yapılıyor. Birinci oturum Temel Yeterlilik Testi olarak yapılacak. Temel Yeterlilik Testinde 40 Türkçe ve Sosyal Bilimler, 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe, 5 Din Kültürü, 40 Temel Matematik, 20 Fen Bilimleri, 7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji olmak üzere toplam 120 soru sorulacak. Sınav süresi ise 135 dakika olacak.

Pazar günü yapılacak ikinci oturumda ise Alan Yeterlilik Testler yapılacak. Buna göre 40 soru Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi (Türk Dili ve Edebiyatı=24 soru,Tarih-1=10 soru,Coğrafya-1*=6 soru), 40 Soru Sosyal Bilimler-2 Testi (Tarih-2=11 soru,Coğrafya-2=11 soru,Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık)=12 soru,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları)=6 soru), 40 soru Matematik Testi ve 40 soru Fen Bilimleri Testi; (Fizik=14 soru,Kimya=13soru,Biyoloji=13 soru) olmak üzere toplam 160 soru sorulacak. Sınav süresi ise 180 dakika olacak.

YKS nedir?

YKS, daha önce YGS ve LYS sınavı olarak yapılan Yükseköğretime Geçiş sınavları yerine getirilmiş sistemdir. Yeni sistemle birlikte öğrenciler 3 ana oturum şeklinde sınavlara giriyor. Bu oturumlar;

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)

3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT)

YKS konuları neler olacak?

Yükseköğretim Kurumu Başkanı Yekta Saraç YKS sorularının müfredatta geçen konuları kapsayacağını ve öğrencilerin mağdur edilmeyeceğini söylemişti. Milli Eğitim Bakanlığı sınav sorularının hazırlanma aşamasında YÖK’ün dikkate alması için müfredat yazısını gönderdi. Buna göre YKS’de lise dönemlerinde işlenen derslerin konularına göre sınav soruları oluşturulacak.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 01:03
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