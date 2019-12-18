ÖSYM AİS fotoğrafı nasıl değiştirilir? ÖSYM ais fotoğraf değiştirme

ÖSYM sistemine yüklenen fotoğraflar bilindiği üzere düşük kalitede ve kötü fotoğraflardır. Üniversite ile ilgili her türlü işlemde bu fotoğraflar kullanıldığı için genellikle öğrenciler bu fotoğrafları beğenmez ve değiştirmek ister.

Fotoğraf değişikliği ciddi bir işlem ve önemli bir durumdur. Yaklaşık1 yıl boyunca nefes almadan sınava hazırlanan gençlerin kimlik ve sınav belgelerinde ki fotoğrafların uyuşması gerekir. Uyuşmayan öğrenciler sınava alınmaz.

ÖSYM 2020 sınav takvimini yayınladıktan sonra öğrenciler ÖSYM AİS sisteminde ki fotoğraflarını düzenlemeye başladı.

ÖSYM’den adayların fotoğraf güncellemesinde kolaylık

ÖSYM, fotoğraflarının süresi dolan öğrencilerin fotoğraflarını güncellemek için herhangi bir sınava başvuru yapma şartını kaldırdı. Ayrıca ÖSYM öğrencilerin fotoğraflarını güncellemelerinde kolaylıklar sağlayan bir düzenleme yaptı.

ÖSYM tarafından fotoğraf güncellemesi için alınan ücrette 1 Şubat 2018 tarihinde kaldırılmıştı.

Böylece, fotoğrafının geçerlilik süresi dolan adaylar herhangi bir sınava başvuruda bulunmadan ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü(SK) ve Sınav Koordinatörlüğü yetkisi olan başvuru merkezlerinde fotoğraflarını ücretsiz bir şekilde güncelleyebilmektedirler.

Fotoğraf güncellemesi için dilekçe doldurma yöntemi de bulunmaktadır. Dilekçe ile güncelleme talep edenlerin yapması gereken işlemler sırası ile;

Kimlik bilgilerinizi doldurunuz. Evrak Referans Numarası yazılmalıdır. Eğer bilmiyorsanız ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden öğrenebilirsiniz. Fotoğraf değiştirme işleminde dikkat etmeniz gereken durum, hangi sınav başvurusunu yaptıysanız o sınavı işaretlemenizdir. Önek verecek olursak önünüzde DGS sınavı var ancak siz kayıt yaptırmadınız. Bu durumda başvurunuz reddedilecektir. Siz eğer ALES sınavına başvuruda bulundaysanız ALES sınavını işaretlemeniz gerekmektedir. Kullandığınız ve güncel olan telefon numarası ve E-posta adreslerinin yazılması zorunludur. Bu kısım açık adres ve posta kodunun yazılması gereken yerdir. Posta kodu bulunulan ilin ilçesi ile uyuşmak zorundadır. Bu bölüm yeni fotoğrafın olacağı kısımdır.

Tüm bu işlemlerden sonra ikinci adım nüfus cüzdanı fotokopisi almanız gerekmektedir. Nasıl nüfus cüzdanı öneği alacağınızı bilmiyorsanız muhtarlıklardan ya da nüfus müdürlüklerinden yardım alabilirsiniz.

Nüfus cüzdanı öneği aksi ispat edilene kadar geçerli sayılacaktır. Son işlem olarak 2 adet fotoğrafa ihtiyacınız vardır. Bu fotoğraf son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak zorundadır. Fotoğraflardan birisi nüfus cüzdanı üzerine muhtar ya da görevli memur tarafından zımbalanarak mühürlenmiş olmalıdır. Diğer fotoğraf ise dilekçe ve nüfus cüzdanı öneği ile zarfa koyulmalıdır. ÖSYM’ye gönderilecek olan postanın iadeli taahhütlü olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Böylece postanın ulaşmaması ya da incelenmemesi durumunda hem kimlik bilgileriniz olan zarf size gelecektir hem de itiraz durumunda ÖSYM’ye posta gönderdiğinizi ispat edebileceksiniz.