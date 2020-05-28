ÖSYM'den beklenen haber geldi! YKS ve MSÜ adayları sınav merkezi değişikliği yapabilecek

Korona virüs tedbirleri sebebiyle YKS ve MSÜ sınavlarına girecek bazı adaylar geçtiğimiz günlerde ÖSYM'ye sosyal medya üzerinden çağrıda bulunmuştu. Yaşanan pandemi süreci sebebiyle sınav için daha önceden belirttikleri adreslerde olmayan öğrenciler mağdur olmamak için sınav yeri güncellemesi için yapılabilme imkanın tanımasını istemişlerdi.

ÖSYM'den bu yapılan çağrılara olumlu cevap geldi ve Koronavirüs salgını nedeniyle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen YKS ve MSÜ adayları 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabileceklerini açıkladı.

İŞTE ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

2020-YKS ile 2020-MSÜ Sınavına Başvuran Adaylar İçin Sınav Merkezi Değişiklik Talebi Hakkında

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ile 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) başvuran adayların atamaları, ilgili sınava başvurularında birinci sırada tercih ettikleri sınav merkezlerine yapılmıştır.



Ancak, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar (sınav merkezi değişiklik taleplerini dilekçe vb. yollarla daha önce ÖSYM'ye göndermiş olan adaylar dahil) sınav merkezi değişikliği taleplerini değerlendirilmek üzere 29 Mayıs 2020 tarihinde 09.00 - 23.59 saatleri arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden Başkanlığımıza iletebileceklerdir.

Adaylarımıza önemle duyurulur.