ÖSYM'den beklenen haber geldi! YKS ve MSÜ adayları sınav merkezi değişikliği yapabilecek

Korona virüs hastalığı sebebiyle YKS ve MSÜ sınavlarına girecek adaylar için ÖSYM ,sınav merkezi değişiklik için 29 Mayıs tarihine kadar süre verdi.Adaylar bu tarihe kadar sınav yeri değişikliği yapabilecekler..

ÖSYM'den beklenen haber geldi! YKS ve MSÜ adayları sınav merkezi değişikliği yapabilecek
    Abone Ol:

Korona virüs tedbirleri sebebiyle YKS ve MSÜ sınavlarına girecek bazı adaylar geçtiğimiz günlerde ÖSYM'ye sosyal medya üzerinden çağrıda bulunmuştu. Yaşanan pandemi süreci sebebiyle sınav için daha önceden belirttikleri adreslerde olmayan öğrenciler mağdur olmamak için sınav yeri  güncellemesi için yapılabilme imkanın tanımasını istemişlerdi.

ÖSYM'den bu yapılan çağrılara olumlu cevap geldi ve Koronavirüs salgını nedeniyle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen YKS ve MSÜ adayları 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabileceklerini açıkladı.

İŞTE ÖSYM'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

DUYURU
(28 Mayıs 2020)

2020-YKS ile 2020-MSÜ Sınavına Başvuran Adaylar İçin Sınav Merkezi Değişiklik Talebi Hakkında

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ile 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) başvuran adayların atamaları, ilgili sınava başvurularında birinci sırada tercih ettikleri sınav merkezlerine yapılmıştır.

Ancak, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar (sınav merkezi değişiklik taleplerini dilekçe vb. yollarla daha önce ÖSYM'ye göndermiş olan adaylar dahil) sınav merkezi değişikliği taleplerini değerlendirilmek üzere 29 Mayıs 2020 tarihinde 09.00 - 23.59 saatleri arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden Başkanlığımıza iletebileceklerdir.

Adaylarımıza önemle duyurulur.


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 29 Mayıs 2020 Cuma Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
ATV Müge Anlı yeni bölüm ne zaman başlayacak?
Aşk Bir Rüya 98. bölüm fragmanı 28 Mayıs Perşembe
Günlük Burç Yorumları 28 Mayıs 2020 Perşembe Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Netflix Dark 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Dark yeni sezon yayın tarihi ve fragmanı
Cep telefonu hattımda internet paketim var ama telefondan internete giremiyorum
Ayetel Kürsi suresi abdest almadan okunabilir mi ?
Teknosacell bakiye ve fatura sorgulama işlemleri
ISO uzantılı dosyalar nasıl açılır? ISO dosya uzantısı nedir? ISO dosyalarını açan yazılımlar
Tiktok videosu çilek tuz deneyi gerçek mi? Çilekten tuzlu suda böcek mi çıkıyor?
Öğretmenlik sağlık raporu nereden ve nasıl alınır? Göreve başlama sağlık raporu alma işlemleri
PTT gişe ve büro görevlisi alımı ne zaman, hangi KPSS puan türüne göre yapılacak?
BİM 20 Mayıs 2020 Çarşamba indirimli ürünler kataloğu
Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu, oyuncuları ve çekim yerleri!
Tatil izin belgesi nedir? Tatil izin belgesi nereden, nasıl alınır?
Alef dizisi sezon finali mi yapacak? Alef 2. sezon olacak mı?
Renault yeni kampanyası tanıtıldı! Aylık 750 TL kredi taksitli sıfır KM araç satışları
2020 Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 MEB PYBS taban puanları ve kazandı örnekleri
Günlük Burç Yorumları 27 Mayıs 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Lezzet Düşkünleri program sunucusu kimdir? Gerçek adı ne? Gabriele Sponza hakkında bilgiler