ÖSYM'den sınavlarda görev almak isteyen öğretmenlere sisteme kayıt kolaylığı

ÖSYM yaklaşan LGS ve YKS sınavında görevli öğretmen ihtiyacını karşılayabilmek için sınavlarda görev almak isteyen öğretmenlere görevli işlemleri sistemine kayıt olmaları için kolaylık getirdi.

Daha önceden ösym sadece sınav koordinatörlükleri tarafından yapılan görevli işlemleri sistemine kayıt işlemlerinin artık öğretmenler kendi kişisel bilgisayarlarından e devlet aracılığı ile yapabilecekler.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada;

"TC kimlik kartı olan ücretli, sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerimiz ile akademisyenlerimiz artık kurumlarına gitmeden gis.osym.gov.tr adresinde bulunan "E-devlet ile kayıt ol" butonu vasıtasıyla görevli işlemleri sistemine kayıt olabileceklerdir." denildi

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