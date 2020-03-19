İstanbul
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
85381
ALTIN
311.075
DOLAR
6.5399
STERLİN
7.5664
EURO
7.0274

ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi değişti! 9 sınav salgın nedeniyle ertelendi

ÖSYM, resmi internet sitesinde koronavirüs önlemleri çerçevesinde 2020 sınav takviminde değişikliğe gitti ve 9 sınavın tarihini ileri bir tarihe güncelledi.

19 Mart 2020 Perşembe 14:24
ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi değişti! 9 sınav salgın nedeniyle ertelendi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) resmi internet sitesinde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi içeriğinde değişikliğe gitti.

Türkiye^de görülen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu toplanarak kararlar aldılar, Kurul tarafından alınan kararlar doğrultusunda ise, 29 Mart'ta yapılması planlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'a, 4 Nisan'da yapılacağı duyurulan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) 3 Ekim'e ertelendi.

ÖSYM 2020 sınav takviminde yapılan değişiklirde 12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 17 Mayıs'a, 18 Nisan'daki Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/4) 2 Mayıs'a ve 19 Nisan'daki e-YDS/5 sınavının da 16 Mayıs'ta uygulanacağı kaydedildi.

26 Nisan'da yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) da 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Diğer sınav tarihlerinde yapılan değişiklikte ise, 3 Mayıs'ta yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 10 Mayıs'ta düzenlenmesi ve 20 Eylül'deki ALES/2 ise öne çekilerek 16 Ağustos'ta uygulanmasına karar verildi.

16 Mayıs'ta yapılaması planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG/1) 29 Ağustos'ta yapılacak.

ÖSYM 2020 Sınav Takviminin günlennemeis ve yeni sınav tarihleri ile ilgili son bilgiler "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlanırken konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Koronavirüs pandemisi sürecinde devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylara ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacak." ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
ösymSınav Tarihleri2020 Sınav Takvimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okul tatili uzayacak mı ? Milli eğitim bakanın'dan önemli açıklamalar
Okul tatili uzayacak mı ? Milli eğitim bakanın'dan önemli açıklamalar
Öğretmen atamalarında geri sayım! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Öğretmen atamalarında geri sayım! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Okullar ne zaman açılacak? Korona virüsü tatili uzatılacak mı?
Okullar ne zaman açılacak? Korona virüsü tatili uzatılacak mı?
Ankara'da kullanılmayan öğrenci abonman bakiyeleri bir sonraki aya aktarılacak
Ankara'da kullanılmayan öğrenci abonman bakiyeleri bir sonraki aya aktarılacak
Bakan Selçuk öğrencilerine söz verdi; İlk teneffüs 40 dakika!
Bakan Selçuk öğrencilerine söz verdi; İlk teneffüs 40 dakika!
Öğretmen adaylarının gözü kulağı MEB’de! Yarın 20 bin öğretmen ataması yapılacak
Öğretmen adaylarının gözü kulağı MEB’de! Yarın 20 bin öğretmen ataması yapılacak

Popüler Haberler

Soyadı e-Devlet başvuru işlemleri nasıl yapılır? 2020 e-Devlet soyadı değişikliği
Kilo almak isteyen kişilerin yiyebileceği sağlıklı besin ve yiyecekler
19 Mart 2020 Perşembe yayın akışı belli oldu! İşte ATV, FOX TV, Atv, SHOW TV, Kanal D, TRT 1 ve Star TV kanallarının güncel yayın akışları
Günlük burç yorumları 20 Mart 2020 Cuma - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Gün içinde ve kış aylarında kendinizi daha dinç hissetmenizi sağlayacak bitki çayları
2020 Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? Mart ayının kaçında? Miraç Kandili ne zaman?
Aleviler için söylediği sözlerle gündeme gelen Pınar Fidan kimdir? Pınar Fidan neden gündeme geldi? Aleviler için ne dedi?
Bayan Kuaförü saç boyama 2020 fiyatları
Lens nasıl takılır ve çıkarılır? Lens temizlik ve çıkarılma zamanları
Eba TV Ortaokul kanalı frekans bilgileri - Eba Ortaokul tv ders programı ve saatleri
Cuma mesajları kısa SMS ve resimli Cuma Mesajları 13 Mart Cuma
Çağla ile Yeni Bir Gün neden yok, neden başlamadı? Fox Tv Çağla ile Yeni Bir Gün yayın saati değişti
17 Mart 2020 Salı Kanal D, Atv, TV8, FOX TV, TRT1, Star TV ve Show TV yayın akışı içerisinde yer alan programlar belli oldu! İşte 17 Mart Salı yayın akışlarındaki yapımlar
Hosteslik kursları nasıldır? İş garantili hosteslik kursu var mı?
Avatar 2 çekimlerine korona engeli!
La Casa De Papel dizisi müfettişi Raquel karakteri Itziar Ituno koronavirüse yakalandı
EBA TV Uzaktan Eğitim kanalı haftalık ders programları ve ders saatleri
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor
Korona virüsü aşısı testleri başladı! DSÖ'dan sevindiren gelişme
Fındık fiyatları ne kadar? 19 Mart Perşembe il il güncel fındık fiyatları
Mucize Doktor Ali'nin babası kimdir? Gerçek adı nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.