ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi değişti! 9 sınav salgın nedeniyle ertelendi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) resmi internet sitesinde koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi içeriğinde değişikliğe gitti.

Türkiye^de görülen yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu toplanarak kararlar aldılar, Kurul tarafından alınan kararlar doğrultusunda ise, 29 Mart'ta yapılması planlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'a, 4 Nisan'da yapılacağı duyurulan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) 3 Ekim'e ertelendi.

ÖSYM 2020 sınav takviminde yapılan değişiklirde 12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 17 Mayıs'a, 18 Nisan'daki Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/4) 2 Mayıs'a ve 19 Nisan'daki e-YDS/5 sınavının da 16 Mayıs'ta uygulanacağı kaydedildi.

26 Nisan'da yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) da 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Diğer sınav tarihlerinde yapılan değişiklikte ise, 3 Mayıs'ta yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 10 Mayıs'ta düzenlenmesi ve 20 Eylül'deki ALES/2 ise öne çekilerek 16 Ağustos'ta uygulanmasına karar verildi.

16 Mayıs'ta yapılaması planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG/1) 29 Ağustos'ta yapılacak.

ÖSYM 2020 Sınav Takviminin günlennemeis ve yeni sınav tarihleri ile ilgili son bilgiler "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden yayımlanırken konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Koronavirüs pandemisi sürecinde devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylara ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacak." ifadelerine yer verildi.