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ÖSYM sınavlarda maske ve dezenfektan dağıtıyor

Normalleşme sürecine geçiş ile birlikte eğitim öğretimde hazırlıklar başladı, İlk olarak haziran sonunda yapılacak iki önemli sınav olan YKS ve LGS için ÖSYM sınav salonlarında maske ve dezenfektan dağıtılacağını açıkladı

05 Mayıs 2020 Salı 17:30
ÖSYM sınavlarda maske ve dezenfektan dağıtıyor

Eğitim camiasında normalleşmeye geçişin Haziran ayı ile başlamasıyla birlikte haziran sonunda milyonlarca öğrenci için önemli olan  LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda sınavların yapılmasından sorumlu kurum olan ÖSYM'den maske ve dezenfektan açıklaması geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, "YKS'nin her oturumunda ve MSÜ'de adaylarımıza görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır" dedi.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından, koronavirüse karşı sınavlarda uygulanacak önlemlere ilişkin açıklama yaptı. Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) her oturumunda ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) adaylarına sınav binası girişlerinde, görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacağını belirtti. İsteyen adayların da dezenfektan veya kolonyayı yanlarında getirebileceğini aktaran Aygün, şunları kaydetti:

GEREKLİ BİLGİLENDİRME YAPILACAK

"Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır. Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacaktır. Yeni sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

YIĞILMA ÖNLENECEK

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacaktır"

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