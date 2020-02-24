Özel okullara teminat zorunluluğu getiriliyor!

Özel okullara yeni düzenlemeler yolda. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak olan yeni düzenlemeyle birlikte özel okullar ve devlet okulları arasında oluşan tercih farkı azaltılacak. Yeni yasayla birlikte özel okul ve devlet okulları eşitlenecek.

Yüzde 3.5 olan özel okul oranı, bugün yüzde 19.5’e ulaştı

Teminat zorunluluğu getirilecek

Açıklanan raporlara göre temel lise uygulamasının hızla artması oranların artmasına neden olduğu görülüyor. Yapılan planlamaya göre özel okulların, tüm okullar baz alındığında %13 civarında yer tutması bekleniyordu. Ancak son gelen rakamlara göre bu oran % 19 oldu. Bu sebeple oranın düşürülmesi için okul olma statüsünü kaybeden yerlerin bu statüden çıkarılmasına karar verildi.

Devlet %19 olan oranın düşürülmesi için özel okullara teminat zorunluluğu getirecek. Düzenlemeyle birlikte özel okullardan alınacak ödemelerin, teminatların yine okullara harcanarak eğitim kalitesinin arttırılması hedefleniyor.