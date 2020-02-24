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Özel okullara teminat zorunluluğu getiriliyor!

Özel okullara teminat zorunluluğu getiriliyor! Özel okul ve devlet okulları arasındaki farkı azaltacak proje için hazırlıklar başladı. Yapılacak yeni düzenleme hakkında merak edilenler haberimizde.

24 Şubat 2020 Pazartesi 23:44
Özel okullara teminat zorunluluğu getiriliyor!

Özel okullara yeni düzenlemeler yolda. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak olan yeni düzenlemeyle birlikte özel okullar ve devlet okulları arasında oluşan tercih farkı azaltılacak. Yeni yasayla birlikte özel okul ve devlet okulları eşitlenecek.

Yüzde 3.5 olan özel okul oranı, bugün yüzde 19.5’e ulaştı

Açıklanan raporlara göre temel lise uygulamasının hızla artması oranların artmasına neden olduğu görülüyor. Yapılan planlamaya göre özel okulların, tüm okullar baz alındığında %13 civarında yer tutması bekleniyordu. Ancak son gelen rakamlara göre bu oran % 19 oldu. Bu sebeple oranın düşürülmesi için okul olma statüsünü kaybeden yerlerin bu statüden çıkarılmasına karar verildi.

Teminat zorunluluğu getirilecek

Devlet %19 olan oranın düşürülmesi için özel okullara teminat zorunluluğu getirecek. Düzenlemeyle birlikte özel okullardan alınacak ödemelerin, teminatların yine okullara harcanarak eğitim kalitesinin arttırılması hedefleniyor.

Son Güncelleme: 24.02.2020 23:44
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