Özel okullara teminat zorunluluğu getiriliyor!

Özel okullara yeni düzenlemeler yolda. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacak olan yeni düzenlemeyle birlikte özel okullar ve devlet okulları arasında oluşan tercih farkı azaltılacak. Yeni yasayla birlikte özel okul ve devlet okulları eşitlenecek.
Yüzde 3.5 olan özel okul oranı, bugün yüzde 19.5’e ulaştı
Teminat zorunluluğu getirilecek
Devlet %19 olan oranın düşürülmesi için özel okullara teminat zorunluluğu getirecek. Düzenlemeyle birlikte özel okullardan alınacak ödemelerin, teminatların yine okullara harcanarak eğitim kalitesinin arttırılması hedefleniyor.
Son Güncelleme: 24.02.2020 23:44