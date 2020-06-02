Özel okulların telafi eğitim tarihi 15 Ağustos olarak belirlendi

Koronavirüsü salgınıyla mücadele kapsamında okulların kapatılması sonrasında öğrenci ve öğretmenle evlerde EBA TV üzerinden eğitimlere devam ettiler. Süreç içerisinde verilen eğitimler sonrasında özel okullarda telafi eğitimleri ile ilgili çalışmalara başlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) telafi eğitim ile ilgili çalışmalarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından okulların normalleşme süreci içerisinde tekrar açılmayacağını duyurması sonrasında MEB, özel okullarda telafi eğitimleri tarihinin en erken 15 Ağustos olarak belirlenmesine karar verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada belirlenen takvim doğrultusunda her bir özel okul kurumlarının, öğrencilerinin gereksinim ve ihtiyaçlarının dikkate alındığı ve bu süreçle ilgili 'en az üç hafta' olmak kaydıyla, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimleri başlayacak. Söz konusu kararla ilgili eğitimlerin başlangıç tarihleri ve süreler özel okulların kendisinin belirleyeceği ifade edildi.

Özel eğitim veren kurumların yüz yüze telafi eğitimine başlayacağı tarih ve sürece ilişkin yapılan açıklamada şu maddelere yer verildi:

a) Okul yönetimince hazırlanan ve valilikçe onaylanan çalışma takviminde okulun 2020-2021 öğretim yılı için belirlediği açılış tarihine,

b) Öğrenci velilerinin katılımıyla yapılan okul aile birliği toplantısında öğrencilerin tatil dönüş tarihleri dikkate alınarak yüz yüze telafi eğitimi için karar verilen tarihe,

c) Özel okulda görev yapan yönetici, eğitim personeli ve diğer personelin yıllık izin tarihlerine,

d) Öğrencilerin okula ulaşımlarını sağlayacak okul servisi şirketlerinin okula bu hizmet için belirlediği tarihe,

e) Özel okul uyguladığı uzaktan eğitimden öğrencilerinin ne kadar faydalandığının ölçümünü yaparak, ihtiyaç duyulan yüz yüze telafi eğitiminin ders saati süresine göre özel okullar yüz yüze telafi eğitimi başlama tarihini bu koşulların oluşma durumuna göre farklı farklı olarak belirleyebilecekler. ve süresini kendisi belirleyebilecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 15:12