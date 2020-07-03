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Pedagojik Formasyon Kaldırıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama neticesinde pedagojik formasyonun geleceği belli oldu. Vatandaşlarımız formasyonun kalkıp kalkmadığını merak ediyor.

03 Temmuz 2020 Cuma 13:51
Pedagojik Formasyon Kaldırıldı!
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Milyonlarca üniversite öğrencisi uzun bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan pedagojik formasyon ile ilgili açıklamayı bekliyordu. Özellikle eğitim fakültelerini yakından ilgilendiren pedagojik formasyon ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik ve Tarih gibi birbirinden farklı bazı bölümleri de ilgilendiriyordu. Bu gibi bölümlerden 4 yıl sonra mezun olanlar pedagojik formasyon alarak öğretmen olabiliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama neticesinde pedagojik formasyonun geleceği belli oldu. Vatandaşlarımız formasyonun kalkıp kalkmadığını merak ediyor.

Milyonlarca üniversite öğrencisi pedagojik formasyonun kalkıp kalkmadığını merak ederken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerekli açıklama yapıldı. Bilindiği üzere eğitim fakültelerini yakından ilgilendiren pedagojik formasyon ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik ve Tarih gibi birbirinden farklı bazı bölümleri de ilgilendiriyordu. Bu gibi bölümlerden 4 yıl sonra mezun olanlar pedagojik formasyon alarak öğretmen olabiliyordu.

MEB Pedagojik Formasyonu Açıkladı


Milli Eğitim Bakanlığı, pedagojik formasyonla ilgili şu açıklamada bulundu:

‘’MEB tarafından kontrol edilen özel, örgün, yaygın ve resmi eğitim kuruluşlarından eğitmen  olacakların alanları, mezun oldukları lisans programları ve ücret karşılığında aylık olarak verecekleri derslerin belirlenmesi için gerekli kararlar çerçevesinde belirlenmektedir. Buna göre 2023 vizyonuna bağlı olarak sertifika karşılığında alınan Pedagojik formasyon kaldırılmıştır. Bunun yerine yüksek lisans programları açılacaktır. Kara renkli çizelgeye göre MEB ve ilgili eğitim kurumu nezdinde bir iş birliği yapılacaktır. Pedagojik formasyon, belirlenen karara göre eski geçerliliğini koruyamamış ve kaldırılmıştır.

Pedagojik Formasyon Nedir?

Alanı tarih olan birisinin tarih öğretmeni olmasına fırsat veren bu uygulama, bir süredir ülkemizde uygulanıyordu. Özellikle Fen-edebiyat fakültelerinde uygulandı. Bu uygulama 2010 ve 2011 eğitim öğretim döneminden beri uygulanıyordu.


Son Güncelleme: 03.07.2020 13:51
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