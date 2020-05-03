Polis okulları da mayıs sonuna kadar açılmayacak

Ülkemizin polis ihtiyacının karşılandığı polis okullarında verilen koronavirüs arası Mayıs sonuna kadar uzatıldı.

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; PAEM ve tüm PMYO - POMEM Müdürlükleri'nde Mayıs ayı sonuna kadar eğitim - öğretim yapılmayacak.

İşte Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklama;

'Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığınca, ülke çapında örgün eğitime Mayıs ayı sonuna kadar ara verilmesi üzerine İçişleri Bakanlığımızca hazırlanan genelgede; Başkanlığımıza bağlı PAEM ve tüm PMYO - POMEM Müdürlükleri'nde Mayıs ayı sonuna kadar eğitim - öğretim yapılmayacaktır.' denildi.