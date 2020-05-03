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Polis okulları da mayıs sonuna kadar açılmayacak

Polis Akademisin'den yapılan açıklamaya göre ülkemizin polis ihtiyacının karşılandığı polis okulları olan POMEM, PMYO ve PAEM'de mayıs ayı sonuna kadar eğitim yapılmayacak.

03 Mayıs 2020 Pazar 21:38
Polis okulları da mayıs sonuna kadar açılmayacak

Ülkemizin polis ihtiyacının karşılandığı polis okullarında verilen koronavirüs arası Mayıs sonuna kadar uzatıldı.

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; PAEM ve tüm PMYO - POMEM Müdürlükleri'nde Mayıs ayı sonuna kadar eğitim - öğretim yapılmayacak.

İşte Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklama;

'Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığınca, ülke çapında örgün eğitime Mayıs ayı sonuna kadar ara verilmesi üzerine İçişleri Bakanlığımızca hazırlanan genelgede; Başkanlığımıza bağlı PAEM ve tüm PMYO - POMEM Müdürlükleri'nde Mayıs ayı sonuna kadar eğitim - öğretim yapılmayacaktır.' denildi.

Anahtar Kelimeler:
PomemPAEMPmyo
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