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Prof. Dr. Bengi Başer YKS ve LGS sınavının ertelenmesi önerisinde bulundu

Bu hafta sonu ve gelecek hafta sonu yapılacak olan iki önemli merkezi sınav olan LGS ve YKS için Prof. Dr. Bengi Başer'den ertelenmesi talebi geldi.. İşte detaylar..

17 Haziran 2020 Çarşamba 16:43
Prof. Dr. Bengi Başer YKS ve LGS sınavının ertelenmesi önerisinde bulundu
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Küresel çapta yaşanan korona virüs salgın hastalığı ülkemize de sıçrayınca eğitim alanında radikal kararlar alınmış ilk olarak okullar kapatılarak uzaktan eğitime geçilmiş ve merkez sınavlar başta olmak üzere tüm sınavlar ertelenmişti.

Yaşanan mücadele sürecinde normalleşmenin başlamasıyla birlikte okullar açılmasa bile merkezi sınavlar yapılmaya başlandı.İlk olaram 500 bin öğrencinin girdiği MSÜ sınavın geçtiğimiz hafta sonu yapıldı. 20 Haziran tarihinde LGS ve 27-28 Haziran tarihinde ise YKS'nin yapılması planlanmaktadır.


Diğer yandan son bir kaç gündür vaka sayılarının artmasıyla birlikte bazı eğitimcilerden LGS ve YKS sınavlarının ertelenmesi önerileri gelmeye devam  ediyor.

LGS VE YKS EN AZ 1 AY ERTELENMELİ

Son olarak bu konuda sosyal medya üzeriden paylaşım yapan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer'den açıklama geldi. Başer, önümüzdeki yapılacak olan LGS ve YKS'nin en az 1 ay ertelenmesi gerektiğini söyledi. Sınav günleri sınav saatinden önce ve sonra 2 saat sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi gerektiğini öneri olarak vurguladı.

 


Son Güncelleme: 17.06.2020 16:43
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