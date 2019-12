PYBS Bursları ne zaman yatar? Pybs 2020, DPY bursları ne zaman, ayın kaçında hesaplara yatar?

PYBS Bursları Ne Zaman Yatacak?

Maddi durumu iyi olmayan ancak zeki öğrencilere devlet tarafından verilen PYBS ödeneği sınava girmiş ve başarılı olan öğrencilere öğrenim gördükleri süre boyunca verilmektedir. Öğrenciler burs alma hakkı kazanmak için Parasız Yatılı Bursluluk Sınavına girmekte ve hak kazandıktan sonra aylık burs almaya başlamaktadırlar.

PYBS Bursu Kaç Yıl Verilir?

Her sene hak kazan kişilere genellikle bankalara her ayın ilk haftası gönderilir. Ancak parayı bankalardan genellikle 2 hafta geç çekebilirisiniz. Bu tarihten önce çekme imkanı yoktur. Çektiğiniz tarih belli olduktan sonra her ayın aynı günü bursunuzu bankadan çekebilirsiniz.

Bursu kazandığınız yıldan itibaren bu bursu almaya hak etmiş olursunuz. Bursu alma hak kazandığınız dönemle birlikte zorunlu eğitim sürenizi doldurana kadar burs almaya devam ediyorsunuz. Eskiden burs yılda 4 defa olmak üzere 3 ayda bir veriliyordu .

Yeni yayımlanan yönetmeliğe göre bu bursu aylık olarak alıyorsunuz . Öğrenci liseyi bitirene dek aylık olarak bursunu almaktadır. Öğrenciliği daha erken bitmesi durumunda burs kesilmektedir.

Yıllara Göre Burs Ücretleri;