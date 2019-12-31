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PYBS Bursları ne zaman yatar? Pybs 2020, DPY bursları ne zaman, ayın kaçında hesaplara yatar?

Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı Burslarının açıklanmasının ardından tüm öğrenciler Bursların ne zaman yatacağını sorgulamaya başladı. PYBS Bursları ne zaman yatar ? sorusuyla ilgili tüm detaylar.

31 Aralık 2019 Salı 19:05
PYBS Bursları ne zaman yatar? Pybs 2020, DPY bursları ne zaman, ayın kaçında hesaplara yatar?

PYBS Bursları Ne Zaman Yatacak?

Maddi durumu iyi olmayan ancak zeki öğrencilere devlet tarafından verilen PYBS ödeneği sınava girmiş ve başarılı olan öğrencilere öğrenim gördükleri süre boyunca verilmektedir. Öğrenciler burs alma hakkı kazanmak için Parasız Yatılı Bursluluk Sınavına girmekte ve hak kazandıktan sonra aylık burs almaya başlamaktadırlar.

Her sene hak kazan kişilere genellikle bankalara her ayın ilk haftası gönderilir. Ancak parayı bankalardan genellikle 2 hafta geç  çekebilirisiniz. Bu tarihten önce çekme imkanı yoktur. Çektiğiniz tarih belli olduktan sonra her ayın aynı günü bursunuzu bankadan çekebilirsiniz.

PYBS Bursu Kaç Yıl Verilir?

Bursu kazandığınız yıldan itibaren bu bursu almaya hak etmiş olursunuz. Bursu alma hak kazandığınız dönemle birlikte zorunlu eğitim sürenizi doldurana kadar burs almaya devam ediyorsunuz. Eskiden burs yılda 4 defa olmak üzere 3 ayda bir veriliyordu .

Yeni yayımlanan yönetmeliğe göre bu bursu aylık olarak alıyorsunuz . Öğrenci liseyi bitirene dek aylık olarak bursunu almaktadır. Öğrenciliği daha erken bitmesi durumunda burs kesilmektedir.

Yıllara Göre Burs Ücretleri;

  • 2019 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL
  • 2018 yılında burs ücreti: 648,04 TL (3 Aylık)
  • 2017 yılında burs ücreti: 613,15 TL
  • 2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL
  • 2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL
  • 2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL
  • 2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL
Son Güncelleme: 31.12.2019 19:05
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