Resmi okul öncesi kurumlarının son kapanış tarihi belli oldu

Koronavirüs (Kovid-19) salgınyla mücadele kapsamında kapatılan, kreş, gündüz bakımevi ile özel ve resmi okul öncesi kurumlar tedbir amacıyla kapatılmıştı. Normalleşmeye geçiş sürecinde ise resmi okul öncesi kurum harici diğer kurumlar 1 Haziran itibarıyle tekrar hizmete açılmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı daha sonra Cumhurbaşkanlığının, 29 Mayıs 2020 tarihli genelgesinde olan "KOVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu maddesine istinaden normalleşme sürecinde normal iş mesaisine başlayan ailelerin çocuklarını bırakacak yerleri olmamasına istinaden resmi okul öncesi kurumlarında tekrar açılmasına karar verildiğini duyurdu.

Söz konusu karar her ilçede özel okul olmaması ve velilerin normallşeme sürecinde herhangi bir zorluk yaşamaması nedeniyle alınan kararı resmi bir yazıyla duyurab Bakanlık, yazısında ayrıca; il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin de uygun görmesi halinde özellikle velileri çalışan çocuklar için resmi okul öncesi eğitim kurumlarının 19 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar faaliyette olabileceğini belirtti.

Yazıda, okul öncesi kurumlarda koronavirüs tedbirlerinin harfiyen yerine getirilmesi, tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının da titizlikle uyulanması bildirilirken alınan söz konusu karar ile birlikte devlet kurumlarının da özel okul ve kreşlerde sağlığı riske edecek şekilde çocuk yoğunluğunun önüne geçilmeyi amaç olarak belirledikleri bildirildi.

MEB tarafından alınan karar sonrasında ise il ve ilçelerde hangi anaokulu veya sınıfların açık olacağına, veli talebi ile okulun imkanları değerlendirilerek ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri karar verecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 11:18