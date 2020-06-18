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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: LGS ve YKS sınav günleri sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

Bu hafta sonu yapılacak olan LGS sınavı günü ve 27-28 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan YKS sınavında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sınav günleri kısıtlama yapılacağını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

18 Haziran 2020 Perşembe 14:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: LGS ve YKS sınav günleri sokağa çıkma kısıtlaması olacak.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre LGS ve YKS sınav günlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bakan Koca konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu:


‘’LGS ve YKS sınav tarihlerinde Bilim Kurulunun tavsiyesiyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sınav vakitlerinde yoğunluğun yaşanmaması adına, gençlerimizin daha rahat bir sınav atmosferinde olmaları açısından Cumhurbaşkanımızın talimatıyla böyle bir karar aldık.’’

Daha önce koronavirüs kısıtlamaları kapsamında Zonguldak dahil 30 büyükşehirde sokağa çıkma yasakları getirilmişti. Vaka sayılarının azalmaya başlamasıyla birlikte bu kısıtlamalar kaldırıldı ve normalleşme sürecine girildi.

Ayrıca sınav tarihlerinde de değişikliğe gidilmişti. Alınan son kararlara göre LGS sınavı bu hafta sonu 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak. YKS sınav tarihleri ise şu şekilde olacak:

  • Temel Yeterlilik Testi (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi Saat 10:15’te,
  • Alan Yeterlilik Testi (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar Saat: 10:15’te,
  • Yabancı Dil Testi (YDT): 28 Haziran 2020 Pazar Saat: 15.45’te.

Son Güncelleme: 18.06.2020 14:29
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