Sınıf geçme ile ilgili MEB'den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığın ikinci dönem eğitiminin uzaktan olması sebebiyle sınıf geçme nasıl olacak tartışmalarına karşı yönetmeliğini geçtiğimiz günlerde değiştirmişti ve bugünde konuya açıklık getirdi.

Milli eğitim bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre tüm 12. sınıf öğrencileri sorumlu dersi olup olmamasına bakılmaksızın üniversite sınavlarına girebilecek. Lise son sınıf öğrencilerinin de birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yıl sonu başarı puanı buna göre hesaplanacak.

İKİNCİ DÖNEM VE UZAKTAN EĞİTİM NOT İLE DEĞERLENDİRİLMEYECEK

2019-2020 eğitim öğretim yılı sene sonu puanı birinci dönem puanlarıyla belirleneceğinden, ikinci dönemde hiçbir ölçme ve değerlendirme aracı dikkate alınmayacak.

DİPLOMA NOTUNUN HESAPLANMASI

12. sınıf öğrencilerinin başarısız veya sorumlu derslerinin olması, üniversite sınavlarına girmelerine engel oluşturmayacak. Dolayısıyla tüm 12. sınıf öğrencileri sorumlu dersi olup olmamasına bakılmaksızın üniversite sınavlarına girebilecek. Doğrudan sınıf geçme şartlarını taşıyan öğrenciler mezun olacak ve diplomalarını alacak.

31 ARALIK TARİHİNE KADAR DİPLOMALARI TESLİM ETMEK ŞARTIYLA ÜNİVERSİTE YOLU AÇILDI

Üniversiteye yerleşen öğrencilere YÖK tarafından diplomalarını aralık ayı sonuna kadar öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarına ibraz etme hakkı tanınacak. Bu nedenle söz konusu öğrencilerin 31 Aralık'a kadar diplomalarını teslim etmeleri şartıyla üniversiteye kayıt yaptırmalarında da engel bulunmayacak.

SORUMLU GEÇİLEN DERSLERİN AKIBETİ

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre sorumluluk sınavları, birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ile son iki haftası içinde yapılacak. Eğitim öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılacak.