Sınıfta kalma yeniden gelecek mi? Sınıf tekrarı hangi sınıflara gelecek? Bakan Selçuk'tan sınıf tekrarı açıklaması

Geçtiğimiz dönemde öğrencilerin sınıfta kalması veya sınıf tekrarı yapmaları kalkmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınıf tekrarının geri gelip gelmeyeceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk CNN TÜRK’te yayınlanan Gündem Özel programında konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Programın sunucusu Deniz Bayramoğlu’nun “Sınıfta kalma geri gelecek mi?” sorusuna Bakan Selçuk; ‘1999 yılından beri ülkemizde sınıfta kalma bir şekilde kaldırıldı. Bu yeni bir şey değil. Diyelim ki bir çocuğun 10 zayıfı var yine de geçebilir. Benim şöyle bir bakış açım var. Herkesin ilgisi ve yeteneği doğrultusunda farklı alanlara yönelmesi lazım.’ şeklinde yanıt verdi. Bakan Selçuk sözlerine şu şekilde devam etti;

Sınıfta kalma meselesine gelirsek, biz çocukları ‘sınıfta bırakalım’ derdinde elbette değiliz. Asıl olan çocukların daha başarılı olmasını sağlamak. Ama öğrenci ‘Nasıl olsa geçeceğim zaten kalmak yok’ derse dört işlem bilmeden lise bitirir ve bizim üniversite sınavında sonuçlar çıkar.

Önümüzdeki yıl sınıfta kalma konusuyla ilgili biz 120 öğretmenimiz, okul müdürümüz, ilçe müdürümüz ve il müdürümüzle 3 ay boyunca çalıştık. Dedik ki siz sahadasınız her gün yaşayan sizsiniz. Biz bürokrat olarak bunu bilemeyiz. Ne yapalım, ne yaşıyorsunuz? Literatüre ve makalelere baktık bir orta yol çıktı.

Bununla ilgili yönetim taslağımız ve bütün süreçler hazır. Peki bu sene neden başlamadık, bu sene bizim 500 bin civarında çağ nüfusunun dışında, 9. Sınıfa öğrencimiz başlayacak. Tam da böyle bir dönemde bunu yapmak istemedik. Bunların da tedbirini aldık ve böyle bir yoğun senede sınıf geçmek kargaşası olsun istemedik.